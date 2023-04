Alin Chirilă, primul mesaj după ce a părăsit Republica Dominicană

Alin Chirilă a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor România, acesta câștigând simpatia publicului larg atât datorită personalității sale, cât și grație performanței pe care a avut-o pe teren. Din păcate pentru fanii lui, concurentul a ajuns la votul publicului alături de Carmen Grebenișan și astfel a fost eliminat din cel mai puternic show de supraviețuire.

Alin Chirilă a părăsit competiția Survivor România 2023 după ce a avut un parcurs uimitor de-a lungul celor trei luni petrecute în Jungla Dominicană. Concurentul a adus foarte multe puncte pentru echipele din care a făcut parte și i-a făcut mândri pe colegii săi de trib. Din păcate însă, în ediția de miercuri, 19 aprilie 2023, bărbatul a părăsit cel mai puternic show de supraviețuire, după ce a fost supus la votul publicului alături de Carmen Grebenișan.

Astăzi Alin Chirilă s-a întors din Jungla Dominicană și pentru că a avut în sfârșit acces la telefonul mobil, el a postat pe Instagram un mesaj pentru fanii săi. Acesta a vorbit despre ceea ce a simțit în momentul eliminării, dar și despre bucuria trăită când și-a auzit, în sfârșit, familia. (VEZI ÎN GALERIA FOTO CUM ARATĂ SOȚIA ȘI COPIII LUI ALIN)



„Neața, dragilor! Am avut o noapte extrem de lungă, cu tristețe într-adevăr, apoi a venit și bucuria pentru că am vorbit cu familia. Am avut un șoc când am intrat pe rețelele de socializare! Când m-am uitat pe YouTube, m-am șocat total! Merg să fac un duș, apoi abia aștept să ajung la micul dejun. O să intru live ca să discutăm”, a spus Alin Chirilă.

Sursă foto: Alin Chirilă/Instagram, Arhivă PROTV

VEZI ATAȘAT VIDEOCLIPUL CU ELIMINAREA CONCURENTULUI