Alina Ceușan, adevărul despre sărutul cu Christina Ich: „O iubire platonică”

Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate persoane publice din online-ul românesc. Aceasta a apărut de nenumărate ori în ipostaze care au fost, mai apoi, controversate de fani, însă întotdeauna a știut să își susțină punctul de vedere.

Alina Ceușan a avut multe momente în care a fost criticată de fani, însă cel mai mare conflict în care a fost implicată s-a desfășurat în luna februarie a anului 2021. La acea vreme, influencerul a implementat o campanie de publicitate în cadrul căreia s-a sărutat cu Christina Ich, pentru a promova atât colecția brandului ei de haine, cât și iubirea. (VEZI SĂRUTUL LOR ÎN GALERIA FOTO DE MAI JOS)

Imediat după ce fotografia a fost distribuită în mediul online, cele două influencerițe au primit un val de hate din partea urmăritorilor. Mai multe ONG-uri care susțin comunitatea LGBTQ+ s-au semnalat și au vorbit despre motivele pentru care imaginea este una ofensatoare. Atunci, Christina și Alina au ieșit public și au declarat că nu și-au dorit să creeze o controversă, ci doar au celebrat iubirea, indiferent de formele ei.

Scandalul a fost uitat de internauți câteva luni mai târziu, însă mereu a rămas un semn de întrebare cu privire la motivul pentru care fetele au ales acest tip de promovare. Acum, invitată la podcastul lui Jorge, Alina Ceușan a vorbit deschis despre controversatul sărut, punctând faptul că acela nu a fost singurul moment în care s-a sărutat cu Christina Ich.

„-Dar sărutul cu Cristina Ich, cum a fost?

-Foarte frumos, l-am mai repetat pe la Nuba, pe unde ne-am întâlnit prin club, avem o relație extrem de apropiată.

-Te-ai sărutat de mai multe ori cu Cristina Ich?

-Da, dar nu mi se pare așa de... M-am sărutat și cu Carmen. Mi se pare că e vorba de o iubire platonică de prietenie. A fost un pupic normal la toată lumea”, a fost dialogul dintre Jorge și Alina Ceușan.

Alina Ceușan a subliniat faptul că susține comunitatea LGBTQ+ și că întreaga campanie nu a fost făcută pentru a deranja pe cineva, ci doar pentru a celebra dragostea:

„A fost și o chestie de campanie acolo, dar nu vreau să comentez prea mult treaba asta. Nu ne-am dorit să scandalizăm sau să facem cine știe ce. A fost o campanie pe care am gândit-o: „Love is love”. Noi cu brandul nostru întotdeauna am susținut comunitatea LGBTQ+, am angajați în firmă și am susținut foarte multe proiecte din zona asta. Nu cred că a fost cazul ca lumea să se scandalizeze în așa hal.”, a spus Alina Ceușan.

