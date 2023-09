Alina Ceușan, prezentatoarea Love Island România, splendidă în costum de baie! Reacția fanilor: „Ești perfectă”

Alina Ceușan a făcut furori printre internauți cu cele mai recente imagini postate pe contul de Instagram, acolo unde are aproape un milion de urmăritori. Prezentatoarea show-ului Love Island România se bucură de o vacanță cu catamaranul pe cele mai frumoase insule din Italia.

Vedeta a postat câteva imagini cu peisaje care îți taie răsuflarea. Pe lângă peisajele de vis, Alina și-a încântat urmăritorii și cu câteva instantanee sexy.

Prezentatoarea Love Island România face parada costumelor de baie în vacanța pe care o petrece alături de soțul ei, Raul, și câțiva prieteni, printre care și Carmen Grebenișan. Alina Ceușan și-a etalat silueta fără cusur, iar complimentele au curs valuri. (Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai jos)

„Ești perfectă!”, „Superbă”, „Ne înnebunești cu trupul ăsta!”, „O fată frumoasă foc!”, „Ești numai pulpă, Alinooo!”, „Arăți fantastic!”, „Sirena la bord”, „Cât de sexy!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de fani.

Alina Ceușan, gazda show-ului Love Island România

Alina Ceușan este gazda show-ului Love Island România, care va fi disponibil în curând pe VOYO și pe PRO TV. Love Island este formatul care a cucerit și a aprins imaginația a milioane de telespectatori din peste 25 de teritorii, din Marea Britanie până în Grecia, Germania și SUA.

Carismatica prezentatoare ne va ține la curent cu poveștile de dragoste care se vor clădi în cadrul show-ului, dar și cu dramele dintre concurenți.

Vedeta este nerăbdătoare să ne facă un tur al vilei în care vor locui fetele și băieții și să ne spună poveștile celor care s-au înscris la show-ul Love Island România.

Într-un interviu pentru PRO TV, Alina ne-a vorbit despre cum a primit vestea că va fi gazda show-ului Love Island România. „Este prima mea experiență de acest gen și de-abia aștept să văd cu ce provocări vine la pachet. Am avut parte de mai multe castinguri și într-un final am trecut peste toate acele emoții care sunt absolut normale și care anunță de fapt faptul că vei face ceva grandios. Atunci când am primit vestea eram acasă pe terasă și m-am bucurat foarte tare. Știu că vine cu foarte multe provocări, însă înseamnă un pas înainte în cariera mea și abia aștept să văd cum va fi”, ne-a declarat Alina.

Fotografii: Instagram @AlinaCeusan