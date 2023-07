Alina Radi și-a îngrijorat fanii după ce a spus că este suspectă de cancer! Ce verdict i-au dat medicii

Alina Radi, concurenta care a făcut furori în emisiunea „Survivor România 2023”, și-a îngrijorat fanii! Vedeta a declarat că este suspectă de cancer, iar acest fapt a ridicat multă anxietate în rândul oamenilor care o urmăresc.

Alina Radi este una dintre concurentele de la Survivor România 2023 care a primit imediat admirația publicului larg. Vedeta a dat dovadă de-a lungul timpului de empatie, altruism și forță interioară, iar toate aceste calități nu au fost trecute cu vederea de telespectatori.

Recent, aceasta a fost supusă unui control medical, după ce s-a confruntat cu o pierdere substanțială în greutate, dar și cu o tensiune extrem de ridicată. Ajunsă în cabinetul medicului cardiolog, Alina Radi a aflat că are un nodul în gât, care ar putea să semnaleze un tip de cancer.

„Da, am slăbit foarte mult, am 58 de kg, niciodată nu am avut atât, eu sunt și înaltă. Am slăbit din cauza stresului. Am mers la medic pentru a îmi face un control la inimă, aveam tensiunea foarte mare, pulsul foarte crescut, mă gândeam că ceva nu este ok. Eu și sora mea ne-am născut cu o valvă mai subțire la inimă, care nu pulsează sau nu primește aer suficient, așa ni s-a spus în trecut. Eu am fost scutită de sport foarte mulți ani.

La inimă mi s-a spus că este totul ok, însă când a urcat cu acel aparat spre gât, mi s-a spus: Ai un nodul la gât. În acel moment mi s-a tăiat filmul, am întrebat dacă este cancer, mi s-a spus că nu știe, dar trebuie să urgentez controlul, să merg în regim de urgență să fac investigații”, a spus artista pentru SpyNews.

Ulterior, aceasta a aflat verdictul medicilor! Din fericire, nu este vorba de cancer, ci despre un chist care poate fi tratat sau operat:



„Mi-au găsit un nodul tiroidian, nu puteam să mănânc mâncare solidă, doar lichide. Eu, practic, nu puteam să înghit datorita inflamației pe care o aveam în gât, iar eu am corelat cu nodulul. Din cauza acestui nodul, am stări de nervozitate, tensiunea ridicată, pulsul mărit. Toate semnele duceau spre această boală nemiloasă. Am făcut și greșeala pe care o facem toți, m-am pus pe căutat și citit. Mulțumesc lui Dumnezeu, au ieșit analizele bune, mai am de făcut câteva investigații de făcut.

Când am făcut investigațiile pentru nodul, medicii mi-au găsit și un chist în zona gâtului, nu este grav, trebuie ținut sub observație, o dată la 6,7 luni, să vedem dacă stagnează sau crește. În funcție de asta vom vedea ce tratament îmi trebuie pentru a se retrage sau poate ar trebui scos, operat dacă nu se retrage”, a adăugat ea.

