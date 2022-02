Alina Vidican, răsfățată de soțul ei. Cum a surprins-o Claude Senhoreti

Anul trecut, la finalul luniii august, Alina Vidican s-a căsătorit cu pilotul brazilian Claude Senhoreti, în vârstă de 46 de ani.

După despărțirea de Cristi Borcea, Alina Vidican și-a găsit fericirea în brațele lui Claude Senhoreti, proprietarul companiei Sienna Motors, dar și pilot pasionat de cursele de mașini.

„Ne-am cunoscut în urmă cu patru ani, ne-am cunoscut la o petrecere (...) nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat; am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, spunea Alina în urmă cu ceva timp în emsiunea La Măruță.

Cei doi pari foarte îndrăgostiți, iar bărbatul postează des pe rețelele sociale imagini alături de soția lui. Recent, de Ziua Îndrăgostiților, acesta postat un mesaj de dragoste, alături de o poză cu un buchet de flori. ”La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, dragostea mea! Mulțumesc că mă susții mereu și ești lângă mine. Te iubesc, ești cea mai frumoasă femeie pe care am întâlnit-o vreodată, atât în interior, cât și în exterior”, a scris acesta.

“Am fost binecuvantați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea; nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, spunea Claude Senhoreti tot în emisiunea La Măruță.

Sursă foto: Instagram