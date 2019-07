Alina Vîlcu, arhitect la ”Visuri la cheie”: ”Vom împărtăși toate secretele designului de interior”

Alina Vîlcu are, alături de Omid Ghannadi, colegul său de la emisiunea ”Visuri la cheie” de la PRO TV, un proiect interesant, ”Inside Academy”, al cărui obiectiv este, așa cum spune chiar ea de a ”desecretiza” meseria de designer.

Care e scopul Inside Academy? Chiar ne veți împărtăși câteva dintre secretele meseriei voastre?

Obiectivul nostru declarat este chiar acela de „desecretiza” meseria de designer și a face procesul de amenajare interioară accesibil unui număr cât mai mare de oameni. Este manifestul cu care am plecat la drum acum aproape 2 ani, deoarece credem că design-ul de interior nu este o categorie ce aparține strict specialiștilor, adică cei care au terminat o facultate de profil. Noi sperăm că nu vom împărtăși doar câteva secrete, ci toate secretele. La fiecare curs, plecăm cu dorința de le da studenților tot ceea ce noi am acumulat în ani de practică și singura bariera pare a fi timpul... care de multe ori nu ne permite să povestim câte am avea de povestit.

Nu e cumva... contraproductiv pentru voi să le spuneți oamenilor că nu au nevoie de specialiști în amenajarea casei? Că pot și singuri?

Practic, mesajul pe care dorim să-l transmite este că „oamenii” pot deveni specialiști. Că nu ai nevoie de o diplomă de facultate ca să te califice ca și specialist. Ai nevoie de motivație, pasiune, îndrumare și încredere în tine. Este o meserie care se învață practicând, nu obținând diplome. Și, da, ne dorim ca din ce în ce mai mulți oameni să se întâlnească cu „designer-ul lor interior”, în felul acesta din ce în ce mai multe spații vor fi armonioase, echilibrate și hrănitoare.

Ce vor învăța oamenii la acest curs?

Toți studenții noștri termină cursul intensiv făcând un proiect complet de amenajare interioară pentru o locuință. Practic, noi, împreună cu ei, trecem prin toate etapele unui proiect, de la cunoașterea clientului și releveu, până la studiul culorilor, stiluri, elemente de funcționalitate, ergonomia mobilării, decorațiuni și, nu în ultimul rând, partea de implementare (buget, furnizori etc).

Inside Academy are și o componentă caritabilă. Despre ce e vorba?

Am demarat acest proiect cu un parteneriat cu Hopes and Homes for Children, iar pentru prima editie, studenții Inside au amenajat casa de tip familal Cavalerii. Suntem în continuare alături de ei și ne propunem să ne implicăm în amenajarea fiecărei case de tip familial făcute de ei.

Cursul se adresează și celor care vor o schimbare profesională sau îndrumare în carieră? Cine sunt, de regulă, cei care vor să-și încerce norocul în amenajări interioare?

Da, cursul se adresează celor care vor o schimbare în carieră sau celor care vor să-și amenajeze singuri locuința – este gândit ca un „kick off”, un început de drum pe care apoi îl voi continua singuri prin practică. Comunitatea Inside aduce împreună oameni din diferite domenii și în etape diferite de viață: tinere mămici, studenți, oameni ce vin din domenii financiare, comunicare, dar și antreprenori din domenii conexe – producție mobila, distribuție de decorațiuni sau finisaje pentru amenajări.

Ce le spuneți la început de drum?

Să aibă încredere în „designer-ul lor interior” și să aibă perseverență în a practica – nu este o meserie care se deprinde teoretic. Cu cât mai mult practici, cu atât mai mult îți devine a doua natură. Încă ceva foarte important – este o meserie colaborativă – așa că vom evolua dacă alegem să lucrăm împreună, nu separat. Este loc pentru toata lumea pe piață.

”Visuri la cheie” continuă, iar voi ați revenit în echipă. Cum va fi al șaselea sezon al emisiunii, la ce să ne așteptăm?

Daaaa, ”Visuri la cheie” continuă și ne bucurăm că am luat decizia să revenim. Eu scriu acum de la filmări, este ziua în care predăm o casă și mă simt tare „înaripată”. Sunt momente atât de frumoase....

Al șaselea sezon va fi minunat. Eu simt asta, toate poveștile de până acum sunt pline de semnificație, casele au ieșit peste așteptări și lucrurile se leagă atât de natural.

