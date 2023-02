“Am 24 de ani, iar soțul meu e mai în vârstă decât bunicul meu!” Vrea să-l facă tată la 85 de ani

Îi despart 61 de ani, însă vor cu orice preț să întemeieze o familie. Ea are 24 de ani, el 85, însă sunt hotărați să aibă un bebeluș cât de curând posibil, chiar dacă soțul e cu 10 ani mai mare decât bunicul ei.

Miracle Pogue, din Starkville, Mississippi, l-a cunoscut pe soțul ei, Charles Pogue, în vârstă de 85 de ani, pe când lucra într-o spălătorie în 2019, cei doi împrietenindu-se rapid.

În ciuda diferenței de vârstă, Miracle și Charles urmează să facă inseminare in vitro pentru că își doresc foarte mult un bebeluș. La un an de la căsătorie, au planuri mari de viitor.

Sursa foto: PROFIMEDIA



„Am fost deja la o clinică FIV înainte, dar m-am simțit judecată, deși lumea nu mă cunoștea. O să caut în continuare o altă clinică, deși sunt conștienta că la vârsta lui Charles s-ar putea să nu funcționeze”, spune femeia.

Miracle mărturisește că nu și-a dat seama ce vârstă înaintată are bărbatul, până când nu i-a spus anul nașterii. „Nu îmi pasă dacă are 100 sau 55 de ani, eu îl plac pentru cum e el. Am crezut inițial că are 50-60 de ani, pentru că arată atât de bine. E foarte energic și activ”.

Deși mama și bunicul ei au aprobat relația, cel mai greu de convins a fost tatăl tinerei. „Ziua nunții noastre a fost cea mai frumoasă din viața mea!”.

Tânăra este criticată în mediul online și cârcotașii o acuză că se folosește de Charles. „Oamenii cred că stau cu el pentru bani, însă eu sunt de profesie asistentă medicală. Când l-am cunoscut pe Charles, tocmai începeam cursurile. Așa că aș fi bine financiar și fără el”, se apară femeia, care susține că e dragoste adevărată.