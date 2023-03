Amanda Bynes, idolul adolescenților în anii 2000, a fost plasată în arest psihiatric. Cum a fost găsită pe stradă

Cunoscuta actrița Amanda Bynes are din nou probleme de sănătate. Aceasta a fost plasată în arest psihiatric după ce a fost găsită cutreierând goală pe stradă.

Amanda Bynes, în vârstă de 36 de ani, a fost idolul adolescenților în anii 2000, când a jucat în tot felul de filme și seriale pentru tineri, precum "All that", "What a girl wants" sau "She's the Man", majoritatea dintre ele fiind comedii romantice. Însă, toată această faimă, care a venit deodată, a copleșit-o pe actriță, aceasta având probleme cu abuzul de substanțe.

Deși a luat o pauză de la viața publică și părea că revine pe drumul cel bun, Amanda Bynes a avut o recădere. Recent, aceasta a fost găsită umblând goală pe stradă, motiv pentru care a ajuns din nou la psihiatrie. Se spune în presă că Amanda suferă de schizofrenie și bipolaritate, iar în momentul în care a umblat goală pe stradă, aceasta a oprit un șofer și i-a spus că tocmai a suferit un episod psihotic, după care a sunat la 911.

Bynes a fost dusă la o secție de poliție, unde o echipă de specialiști în sănătate mintală a plasat-o în regim de reținere psihiatrică 5150.

O 5150 este o acțiune legală din Codul de bunăstare și instituții din California. Aceasta permite unui ofițer sau unui clinician calificat să închidă pe cineva împotriva voinței sale timp de 72 de ore, perioada care poate fi prelungita. În acest timp, persoana va fi evaluată în totalitate în ceea ce privește starea să de sănătate mintală.

Bynes este în prezent internată în spital și va primi probabil îngrijiri timp de câteva zile. Nu se crede că a fost rănită în timpul incidentului.

Sursă foto: Getty

