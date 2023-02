America’s Got Talent, mesaj pentru fanii lui Jane Marczewski, artista care a murit de cancer la 31 de ani

Jane Marczewski a produs multă emoție în rândul fanilor emisiunii America’s Got Talent. În 2021, artista a primit Golden Buzz de la Simon Cowell pentru felul în care a cântat o piesă originială. La un an de la moartea ei, show-ul de peste Ocean a făcut un anunț important pentru cei care iubesc muzica fostei concurente.

Jane Marczewski s-a calificat în fazele superioare ale show-ului, după ce a primit Golden Buzz de la Simon , însă nu a putut continua emisiunea din cauza sănătății precare. Tânăra fusese diagnosticată cu cancer, boală cu care se lupta deja de trei ani când a urcat pe marea scenă a talentelor.

La un an de la apariția ei impresionantă la America’s Got Talent, Jane Marczewski s-a stins din viață . Cea care și-a luat numele de scenă Nightbirde a lăsat atunci un mesaj de adio .

La un an de la moartea ei tragică, America’s Got Talent (AGT) a anunțat apariția primului ei album muzical. Botezat It’s OK, după numele cântecului interpretat la AGT, albumul este disponibil la precomandă.

„Spiritul lui Nightbirde continuă să fie viu. Toate încasările merg către Fundația Nightbirde pentru a ajuta alte femei care se confruntă cu același cancer”, au anunțat reprezentanții emisiunii pe contul oficial de Facebook.





Jane Marczewski s-a luptat patru ani cu cancerul, timp în care a solicitat ajutorul financiar al celor care îi iubesc muzica. Pe un site de specialitate, ea a reușit să strângă aproape 700.000 de dolari, pentru medicamente și radioterapie.

Banii continuau să vină chiar și după moartea fetei, astfel că familia ei a anunțat că va crea o fundație , unde să ajungă fondurile colectate pentru a ajuta pacienții diagnosticați cu cancer să-și achite tratamentele.

Fotografii: AGT/YouTube/@nightbirde

