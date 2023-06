Amna, jignită și înjurată în plină stradă, de față cu fiul ei: „David s-a simțit neputincios”

Amna este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară, aceasta bucurându-se atât de o carieră impresionantă, cât și de iubirea necondiționată a fiului ei, David. Deși este o mămică singură, blondina întotdeauna și-a arătat latura puternică și a considerat că fiecare greutate a vieții este, de fapt, o lecție.

În cursul zilei de joi, 29 iunie, Amna a trecut printr-un episod desprins din filme! Vedeta s-a dus să îl ia pe fiul ei de la școală, apoi s-a oprit câteva minute cu alte mame la o cafea. Deoarece străzile din București erau foarte aglomerate, cântăreața a găsit un loc de parcare după multe căutări, asigurându-se că nu deranjează pe nimeni.

La scurt timp după ce s-a întors de la școala fiului său, Amna a observat că mașina ei era blocată de alte două autoturisme. În acel moment, deoarece nu era nimeni în jurul ei, s-a uitat prin gard și a văzut o femeie de aproximativ 60 de ani care stătea la piscină. A întrebat-o dacă mașina îi aparține, însă doamna a negat:

"Am fost să il iau pe David de la școală și am rămas la o cafea cu mămicile după. Am parcat mașina pe o stradă, unde nu am considerat că am blocat pe nimeni și chiar nu am blocat pe nimeni. Ajunsă la mașină, după vreo ora și ceva, mașina mea era blocată. În spatele mașinii era o mașina, iar în lateral altă mașină, era imposibil să ieși de acolo. Prin gard am văzut o femeie care era la piscină și am întrebat-o: aveți idee a cui este aceasă mașina?, mi-a răspuns foarte greu și mi-a spus că nu are idee.", a declarat Amna pentru Spynews.ro.

În acest context, vedeta a fost nevoită să apeleze la 112 pentru a-și elibera mașina blocată. Amna a menționat că a ales această cale, în detrimentul așteptării șoferilor, deoarece fiul ei era foarte obosit și se așezase pe o bordură. În acel moment, doamna din spatele gardului a ieșit în stradă și a făcut un mare scandal:

"După ce am sunat la 112, pentru că nu aveam cum să ies, copilul era foarte obosit, stătea pe bordură, aceeași doamnă care mi-a spus ca nu știe a cui este mașina, s-a gândit să iasă. S-a apucat să mă jignească și să mă facă în toate felurile, eu eram cu copilul...I-am spus: doamnă dacă sunteți fericită că mă jigniți la ora aceasta, eu îmi cer scuze că am parcat aici, nu știam că este strada dumneavoastră. Era o nebunie la școală în zua respectivă, nu aveai unde să parchezi, erau toate serbările tuturor claselor. Eu am parcat pe o stradă lânga școală, într-adevăr pe strada respectivă erau case, dar nu am blocat nimic, garaje, intrări.", a mai declarat artista.

Fiul Amnei a fost martor la toată scena în care mama sa era înjurată și umilită pe stradă. Atunci, vedeta a considerat că este mai bine să își protejeze fiul și l-a trimis în mașină:

"Atunci când a început să mă înjure, David s-a simțit neputincios, s-a supărat pentru că nu mă putea apăra. I-am făcut semn copilului să stea liniștit, să meargă în mașină să nu mai audă rafala de înjurături. Nu te aștepți la reacțiile acestea de la o doamnă de 60 și ceva de ani, eu mi-am cerut scuze.Doamna mi-a spus că m-a urmărit, iar eu am stat la cafele cu mămicile, asta mi s-a părut incredibil. Niște momente penibile, create degeaba, din frustrările oamenilor.", a mai declarat Amna.

Sursă foto: Amna/Facebook

