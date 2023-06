AMZEI – o nouă destinație culturală în centrul Bucureștiului

The Institute, prin Cartierul Creativ, alături de Banca Transilvania, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, a lansat vineri, 23 iunie, AMZEI - un program de expoziții, workshopuri și târguri, un demers strategic de revitalizare urbană a zonei Amzei prin intermediul economiei creative locale. Cartierul Creativ propune astfel generarea unei destinații culturale în inima orașului, dar și analizarea și pilotarea unor scenarii posibile de regenerare a Pieței Amzei.

Primele evenimente din program au fost lansate vineri, 23 iunie, ambele constând în două concepte expoziționale originale, ce urmăresc istoria zonei și a orașului, prin intermediul unor instalații interactive și de consultare publică, precum și a unor compoziții site specific: Amzei Atunci și Acum și Amzei (Re)Aranajată. De la Bob la Farfurie.

Expozițiile reprezintă un prim demers pentru contextualizarea discursului despre potențialul pe care zona îl are pentru oraș.În cadrul acestor expoziții laborator, vizitatorii completează conținutul prin propriul aport, prin exprimarea opiniilor legate de maniera în care zona poate deveni mai vie, dar își creează și propriile compoziții artistice cu elemente specifice pieței. Expoziția Amzei Atunci și Acum, dezvoltată de Cartierul Creativ, în parteneriat cu BAZA. Deschidem Orașul prezintă cele mai importante etape istorice ale Pieței Amzei și ale țesutului urban de aici, investigând maniera în care aceasta a evoluat, în paralel cu prezentarea unor istorii subiective și afective pe care rezidenții și antreprenorii de aici le au cu zona și încearcă să demareze totodată un proces de implicare și consultare publică despre potențialul zonei.

„Desenul a fost metoda de înțelegere a transformărilor Amzei, de observare a permutărilor de dinamici dintre utilizarea spațiului și mișcarea publicului, activarea și dezactivarea locurilor. Straturile suprapuse au fost gentil îndepărtate și reconstituite cu ajutorul planurilor istorice, fotografiilor aeriene, fotografiilor de epocă, amintirilor personale, și cu un pic de licență artistică proprie. Liniile și detaliile invită la împărtășiri care să le clarifice, să le recontureze cu precizie, ca o ademenire spre re-afecționarea față de un loc odată prețios, ca o pregătire a ce ar putea să redevină”, spune Maria Duda, arhitect BAZA.

Deschidem Orașul despre expoziția Atunci și Acum. Pe lângă expoziția dezvoltată în spațiul Amzei Creative Corner, vizitatorii au interacționat cu expoziția instalație realizată în colaborare cu Liana Popa - Amzei (Re)Aranjată. De la Bob la Farfurie - parte din demersul #AranajatedeLiana, și propune o descompunere și o (re)aranjare creativă a elementelor specifice pieței, printr-o serie de planșe și compoziții de mari dimensiuni, inspirate din elemente descoperite în Piața Amzei. Aceasta are o componentă interactivă, prin care vizitatorii își creează propriile compoziții originale. Totodată, prima ediție de AMZEI Market Makers s-a lansat sâmbătă, 24 iunie, și propune o selecție de antreprenori locali și artiști, ce completează oferta deja existentă în cadrul Pieței agro-alimentare, prin bijuterie, cărți, discuri, plante și obiecte de design. Primii antreprenori care au fost parte din AMZEI Market Makers sunt:

Galeria Assamblage, care propune pentru Amzei Market Makers o selecție de designeri independenți locali și branduri de artiști consacrați, conceptuali, care apropie prin viziunea lor bijuteria de ideea de artă la purtător;

Black Button Books, care îşi propune să informeze şi să inspire. Idei inovatoare, subiecte incomode, perspective inedite, argumentaţii solide și umor neiertător sunt lucrurile pe care Black Button Books le aduce comunității de cititori implicați

Primitiv Plants, un studio local despre și cu plante, care vin cu o selecție atent curatoriată de plante cool, de sezon;

Room21, care propune o selecție de peste 100 de produse, semnate de peste 50 de studiouri și entități creative din România;

Sacosh spune povestea unui stil de viață în care plictiseala este transformată într-o oportunitate de a crea o realitate diferită prin fiecare alegere pe care o facem, pentru noi și pentru Planetă. Fiecare sacosh este confecționat dintr-o țesătură obținută prin reciclarea PET-urilor;

Paper Traffic - aduce o ofertă editorială de la albume de fotografie, proză scurtă, poezie, nuvele și basme, gravuri și fotografii în ediție limitată. În weekend, vizitatorii au putut răsfoi în premieră un prototip de carte de bucate.

Prin crearea unei noi destinații culturale în inima orașului, demersul AMZEI propune să susțină antreprenoriatul creativ local, să genereze procese de co-creare și să faciliteze dialogurile interdisciplinare, care abordează teme legate de dezvoltarea urbană strategică, prin scenarii de revitalizare a spațiilor subutilizate și pilotează o parte dintre acestea în zona Amzei.

„Suntem mândri că suntem parteneri ai acestui eveniment care își propune să aducă împreună producători agro-alimentari, florari și diverși antreprenori și creativi locali. Evenimentul se încadrează perfect în strategia noastră de revitalizare a spațiilor urbane care nu sunt utilizate la adevărata lor valoare. Îmi doresc ca o zonă de tradiție a Sectorului 1, situată în plin centrul Capitalei, cum este Amzei, să renască și să fie un punct de atracție atât pentru bucureșteni, cât și pentru turiștii străini. Am convingerea că împreună cu industriile creative locale vom pune zona Amzei pe harta culturală a Capitalei”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

În paralel, tot demersul Amzei se axează pe trei direcții strategice de cercetare aplicată, traduse prin Urban Living Lab, respectiv:

- revitalizarea spațiilor subutilizate (de utilitate publică) prin procese de co-creare și co-guvernare;

- rolul ecosistemului economiei creative locale în aceste procese;

- interdisciplinaritate și rolul și importanța pe care piețele, lanțurile de distribuție de mâncare, mediul natural și comunitățile civice îl au în dezvoltarea urbană sustenabilă.

Acestea sunt integrate și urmărite în toate activitățile de pe parcursul anului, prin intermediul unei metodologii de cercetare aplicată dezvoltată alături de BAZA.Deschidem Orașul. Astfel, procesul presupune o serie de mese rotunde și întâlniri informale cu specialiști în dezvoltare și regenerare urbană, sociologi și arhitecți, a căror expertiză poate contribui direct la creșterea calității spațiului de utilitate publică din oraș și compun primul Urban Living Lab pe tema revitalizării spațiilor subutilizate prin intermediul economiei creative, cu focus pe Piața Amzei.

„Bucureștiul are nevoie de mai multe zone cu destinații culturale care să încurajeze schimbul de idei și care să provoace teme de gândire și să ajute la identificarea unor soluții pentru dezvoltarea urbană. Mă bucur pentru demersul de revitalizare a Pieței Amzei și sper ca în viitor să reușim să readucem la viață din punct de vedere cultural, mai ales, multe alte spații care să stimuleze dezvoltarea Capitalei, spune Nicușor Dan, primarul general al Municipiului București.

Demersul AMZEI face parte din strategia de microzonare a Cartierului Creativ, care și-a propus identificarea și comunicarea a 5 zone de dezvoltare strategică ale Cartierului Creativ, respectiv:

zona 1 - Amzei,

zona 2 - Piața Revoluției (Calea Victoriei - Bd. Elisabeta),

zona 3 - Sala Palatului (Str. Brezoianu- Bd. Elisabeta),

zona 4 - Grivița (Str. Știrbei Vodă- Berthelot - Luterană),

zona 5 - Buzești (Berzei- Berthelot).

Mai multe despre această grupare a zonelor cartierului puteți găsi în harta cartierului. Procesul de microzonare presupune o analiză a țesuturilor urbane, dar mai ales o mai atentă comunicare a organizațiilor și entităților creative din rețeaua Cartierului Creativ, din dorința de a genera alături de acestea spații de dialog și de a facilita procese de co-creare și proiecte interdisciplinare.

AMZEI face parte din inițiativele și demersurile semnate de Cartierului Creativ, un proiect de poziționare și de regenerare urbană, un ecosistem creativ în centrul Bucureștiului, o inițiativă The Institute, care își propune valorificarea și potențarea industriilor creative și a organizațiilor și proiectelor culturale din această zonă, din dorința de a contribui la creșterea calității vieții și din speranța că poate contribui la schimbarea narațiunii Bucureștiului, prin expunerea, promovarea și dezvoltarea scenei și a efervescenței creative locale. The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de peste 25 de ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România. Prin tot ceea ce face, contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. Este fondator al proiectelor Romanian Design Week, DIPLOMA Show, Gala Societății Civile, Internetics și inițiator al programelor ASAP România și Combinat. Cartierul Creativ este un proiect The Institute. Mai multe detalii despre Cartierul Creativ puteți găsi pe website, pagina de Facebook, Instagram sau pe pagina emisiunii.