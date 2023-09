Ana Baniciu și Edy Kov s-au căsătorit civil. Primele imagini de la minunatul eveniment

Ana Baniciu și Edy Kovacs au spus cel mai hotărât „DA” din viața lor, vineri, 8 septembrie, în fața ofițerului de stare civilă.

Ana Baniciu și iubitul ei, Edy, s-au căsătorit astăzi, 8 septembrie. Imaginile spectaculoase de la fericitul eveniment au fost făcute publice de către cea mai bună prietenă a artistei, Raluka, care a surprins cele mai emoționante momente de la starea civilă.

Ana și Edy au spus cel mia hotărât „DA” din viața lor. Cei doi au așteptat cu nerăbdare acest moment. Artista a fost cerută în căsătorie în urmă cu doi ani de iubitul ei. Abia acum s-a concretizat totul și cei doi au ajuns în fața ofițerului de stare civilă.

Din imagini se poate observa că cei doi sunt în al nouălea cer și emană multă energie bună, semn că este cel mai fericit moment din viața lor. (VEZI IMAGINI DE LA CUNUNIE ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS)

Ana Baniciu a purtat o rochie albă, mini, și un sacou, pe care l-a purtat pe umeri. La rândul lui, Edy s-a îmbrăcat lejer, a purtat un sacou într-o nuanță deschisă de albastru și pantaloni gri.

Artista este în toiul pregătirilor pentru nuntă și a dezvăluit că evenimentul va fi unul atipic.

"Vrem să fie o nuntă pentru noi, nu vom avea nici dansul mirilor, ne caracterizează nunta și ne dorim ca prietenii noștri să înțeleagă că noi am organizat nuntă pe sufletul nostru. Tatăl meu mă va conduce la altar. În rest, nu vom avea tradiții la nuntă. Eu am zis că nu voi cânta la nunta mea, dar nu voi avea cum să nu fac asta. Au fost foarte ocupați toți cei care ne ajută și abia acum începe să punem la punct totul. Rochia de mireasă este în lucru, de abia aștept să merg la probă. Voi avea două rochii, nu fac parada modei la nunta mea. Vreau să fie totul cât mai bine gândit. Nunta este în foarte scurt timp, am intrat pe ultima sută de metri, suntem stresați puțini, toți m-au sfătuit până acum să nu fiu o mireasă stresată și stresantă, dar nu îmi iese. Ne dorim să fie totul frumos, e o nuntă mai atipică, mai diferită și atunci avem planuri măricele", potrivit porfm.ro.

Sursă foto: Instagram/ Raluk/ Ana Baniciu

