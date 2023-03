Ana Maria Mărgean: "Am primit mesaj de la oameni foarte importanți, de la Nadia Comăneci de exemplu,  am fost fericită!

Între Los Angeles și București sunt puțin peste zece mii cinci sute de kilometri pe cea mai scurtă linie aeriană, zece ore diferenta, un ocean și multe povești care despart cele două orașe. Cu toate acestea, Ana Maria Mărgean a devenit faimoasă, la doar 13 ani, în ambele locuri.

Întâi a auzit de ea o Românie întreagă. Apoi un continent american întreg. Iar acesta e doar începutul. Simon Cowell i-a prevăzut deja un viitor de excepție, după un prezent spectaculos. A ajuns să iubească ventrilocia în izolarea din pandemie, adică acum mai puțin de trei ani, iar în atât de puțin timp a cucerit lumea. La propriu.

A rămas însă aceeași elevă cu o atitudine modestă , deși tot mai conștientă de propria ei valoare. Noi am întâlnit-o în platoul La Măruță, când tocmai ieșise din emisiunea LIVE și se juca relaxată cu un râs african de care alții se temeau - un alt "invitat" al emisiunii. Cu același calm și cu aceeași relaxare, a dat un interviu exclusiv pentru protv.ro, interviu în care a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după concursurile de talent, despre visuri și despre cine e Ana Maria la 13 ani, dincolo de scenă.

Cum arată viața ta acum, cum ți s-a schimbat concret? La școală, viața ta personală...

Pe Social Media sigur s-a schimbat viața mea, toate rețelele de socializare sigur au explodat, am și mai mulți prieteni, am primit și bifa de pe Instagram și Facebook, viața mea personală, nu știu, sunt înconjurată de oameni care mă susțin mereu, și profesorii de la școală sunt foarte entuziamați pentru mine și foarte fericiți, și colegii la fel, da, pot să spun că multe s-au schimbat, am fost și la multe evenimente, am fost invitată la mai multe evenimente, am avut câteva solicitări, și bineînțeles, cu asta voi continua....



Dar tu mai ai timp de școală?

Da, chiar am, am ore de la 12 la 18 în fiecare zi, încerc să lipsesc cât mai puțin de la școală pentru că prezența este foarte importantă, dar bineînțeles, în afara școlii mai am activități extrașcolare, muzica, ventrilocia.





Ce materii îți plac ție? Shakira a mai fost întrebată asta la 14 ani...

Toate materiile îmi plac, dar îmi place foarte mult partea asta de română, engleză, franceză, geografie, istorie...Nu zic că nu îmi plac și matematica, fizica și chimia, îmi plac și acestea.



Când ai fost la prima audiție la America's Got Talent, aveai un cățeluș pe care îl făcuse mama ta și Simon Cowell a zis că vrea un cățeluș din acesta. Ce s-a întâmplat cu asta?

Da, mama mea a lucrat o lună la un astfel de cățeluș, pentru că nu profesează în acest domeniu... În fiecare zi lipea și cosea, bibilea la el, la început a fost un lup, apoi un urs, spre final a început să arate ca un cățel... Când Simon a zis că vrea și el, a fost o glumă, dar și un semn de apreciere, eu așa l-am luat.







Ai mai interacționat cu jurații și cu oamenii de la America's Got Talent în afara show-ului?

Am mai vorbit un pic după finală, după ce s-a anunțat câștigătorul și am mai vorbit puțin pe acolo prin spate, dar în rest nu am mai vorbit. Au venit însă solicitări de proiecte și colaborări, dar încerc să aleg cât mai înțelept cele mai potrivite și bune pentru mine evenimente.

După Romania's Got Talent m-am mutat la casă, e mult mai bine acum, avem fiecare camera noastră, cățelușul nostru aleargă prin curte și e foarte fericit, nu s-a întâmplat nimic după America's Got Talent pe partea aceasta, dar mi s-a mai întâmplat să mă mai recunoască oamenii pe stradă.





Ce mesaje primești?

O, Doamne, primesc foarte multe mesaje de apreciere, chiar dacă nu am timp să răspund la toate, eu le văd pe toate și le apreciez foarte mult. Am primit și mesaj de la oameni foarte importanți, am primit mesaj de la Nadia Comăneci, în ziua de după audiții și am fost foarte fericită!

Ce ți-a zis?

Mi-a spus "Felicitări" cu aplauze și am fost foarte fercită. După audițiile din America s-a întâmplat asta. Au mai fost oameni, unii pe care chiar nu îi știam, deși ei sunt faimoși, au bifă pe Instagram, mulți ventriloci din afară, Celia Munos, Darcy Lynne. Mi-au venit pe telefon mesajele, fără să îi cunosc pe ei.

Am înțeles ce idoli ai pe partea de ventrolocie, Terry Fator de exemplu, dar cine îți place pe partea de muzică?

Îmi place mult jazz, soul, R&B, îmi place mult Jennifer Hudson, Areta Franklin, Withney Houston, dar îmi plac mult și Beyonce, The Weekend, Bruno Mars.

Dacă nu ar fi partea de showbiz, către ce te-ai orienta?

Nu știu, că nu există alt plan pentru mine, acesta este singura mea cale și muncesc foarte mult să îmi reușească.

Deci cum te vezi peste 10 ani, în această zonă?

Sincer, mi-aș dori foarte mult show-ul meu în Las Vegas, la fel ca Terry Fator, mi-aș dori să ajung și eu ca el pentru că el e definiția succesului și mi-aș dori să ajung și eu ca el. Eu nu am fost încă în Las Vegas, doar în Los Angeles unde s-au ținut filmările, dar în viitpoul apropiat sper să ajung și în Las Vegas.

La vârsta ta e admirabil că ai atâta stăpânire de sine, cum îți iese?

Mereu înainte să am un moment special, sunt foarte fericită, dar și foarte, foarte emoționată. Norocul meu e că emoțiile sunt foarte constructive și mă ajută ca momentul meu să fie mai puternic și mai bun decât a fost vreodată, da, pot să zic că pe mine emoțiile mă ajută.

Despre mama ta, care te-a inspirat, ce poți să zici?

Mama e persoana care m-a susținut mereu, de câte ori am vrut să face ceva, ea a zis, bine, hai, pe unde merg mă ajută cu make-up, cu orice. Sunt foarte recunoscătoare pentru asta.





Dar cum erai tu ca și copil?

Părinții mei mi-au spus că, spre deosebire de frățiorii meu mai mici, am fost foarte cuminte, mai făceam și eu năzbâtii, dar am fost per total un copil foarte cuminte.

VEZI ȘI VIDEO:

FOTO: ANA MARIA MĂRGEAN FACEBOOK