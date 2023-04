Ana Maria Mărgean, o elevă eminentă! Ce performanță a reușit câștigătoarea Românii au talent sezonul 11

Ana Maria Mărgean nu este doar un copil extrem de talentat, ci și o elevă eminentă! Chiar dacă are agenda plină de evenimente, exersează ore întregi în fiecare zi cu păpușile sale și merge la canto, adolescenta care va împlini 14 ani în iunie nu își neglijează școala.

Ana este o elevă model și are 10 pe linie la toate materiile. “Eu sunt o elevă conștiincioasă și perfecționistă și mereu încerc să învăț foarte mult la toate materiile. Îmi plac toate, nu aș putea spune că am una preferată”, ne mărturisea “fetița-ventriloc” într-un interviu din februarie.

Recent, adolescenta a luat locul I pe Sectorul 6, București, la Olimpiada de Engleză, iar acum se pregătește pentru etapa națională. Secțiunea de comentarii s-a umplut de felicitări, după ce Ana a împărtășit vestea cu urmăritorii ei de pe Instagram.

“Ana este studioasă și competitivă, se implică în diverse provocări când vine vorba de proiecte școlare, concursuri și olimpiade. De curând a participat la faza locală a Olimpiadei de Limba Engleză și a obținut locul I, cea mai mare notă de la clasa a VII-a pe tot Sectorul 6. Acum s-a calificat la faza națională care va avea loc la Cluj, în perioada 9 – 13 aprilie. Va merge la Cluj cu lotul olimpic alcătuit din 71 de elevi (ciclu gimnazial și liceu)”, ne-a spus mama Anei.

Ana este elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială 279, din Capitală, și are toate certificatele Cambridge disponibile pentru acest nivel.

Adolescenta nu face și nu a făcut meditații la nicio materie. Mama Anei spune că fata învață cu aceeași dăruire la toate materiile și consideră că toți profesorii merită respectul elevilor pentru educația și dăruirea lor.

“Îi plac limbile străine, dar și Limba Română, citește cât de mult îi permite timpul și cel mai mult adoră să scrie compuneri, fiind foarte creativă”, ne-a mai spus mama Anei.

Citește și: Ana Maria Mărgean a uluit publicul și juriul „America's Got Talent: All Stars”. Momentul ei este senzațional

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea Românii au talent sezonul 11 și finalistă America’s Got Talent: All-Stars

Ana-Maria Mărgean a cucerit inimile a milioane de români în anul 2021, când a ridicat deasupra capului trofeul Românii au talent. Acum, "fetița ventriloc" este populară și peste Ocean și recent a reușit o performanță uluitoare la “America’s Got Talent: All Stars”. Ea s-a numărat printre cei 11 finaliști, iar în urma voturilor exprimate de către telespectatori, Ana s-a clasat pe locul 4. Tot pe scena de la AGT am văzut și că stăpânește la perfecție limba engleză.

Vezi AICI ce spune despre experiența de la “America’s Got Talent: All Stars”.

Pe Ana Maria o puteți urmări și pe contul de Instagram anamariamargean.official, acolo unde își ține fanii la curent cu toate evenimentele ei.