Ana Morodan, de nerecunoscut. „Contesa digitală” și-a făcut o schimbare de look înainte de a se prezenta în fața magistraților

Ana Morodan a apărut, luni, pentru prima oară, în fața magistraților, după ce a fost trimisă în judecată. Controversata vloggeriță, în vârstă de 38 de ani, supranumită „contesa digitală” pare de nerecunoscut după ce a recurs la o schimbare de look.

Ana Morodan și-a schimbat culoarea părului, iar acum este brunetă. Vloggerița a făcut astăzi câteva dezvăluiri pe Instagram.

„Sunt pe stradă, lunea, la 11 ziua, mergând fără țel, îmbrăcată mai office, pentru că am avut prezentare la proces. Trebuie să-mi asum responsabilitatea, bineînțeles, pentru fapta pe care am făcut-o, evident. Deși mă coc în ținuta asta, e fain să te plimbi, fără niciun țel și să nu trăiești într-o apnee din asta că ”tre să fac ceva, tre să muncesc. (...) Iar sunt așa...meah. Vă mulțumesc că îmi scrieți: „Hai, Ana, capul sus” și că mă îmbărbătați. Când ai episoade depresive și anxietate severă cum am eu, e firesc. Se înâmplă, nu-i panică. Mi-am cumpărat un ristretto, poate mă pune pe picioare”, le-a spus ea urmăritorilor.

Ana Morodan a primit vestea că măsura preventivă a controlului judiciar i-a fost prelungită cu 60 de zile. Asta după ce a fost inculpată pentru că, în martie, ar fi tamponat două mașini în Capitală, ar fi refuzat să i se recolteze probe biologice pentru alcool și substanțe psihoactive, iar după incident ar fi urcat din nou la volan, deși i se suspendase permisul, potrivit stirileprotv.ro.

Ana Morodan le-a transmis fanilor încă o dată că ea nu consumase substanțe interzise în acele momente când a avut accidentul rutier.

„Am început să iau xanax de vreo patru ani, eu tot m-am lăsat de el, mă lăsam câte o lună de el, câte trei luni și tot așa. Atunci când s-a întâmplat totul eu nu am avut control asupra mea, nu am avut control asupra acțiunii, nu am mai ținut minte ce am făcut, cum am ajuns în mașina aia și așa mai departe, lucru care m-a speriat. După cele întâmplate am decis eu pentru mine să înfrunt viața și să fac față vieții fără acest calmant. Așa că nu m-am mai expus situațiilor care îmi provocau anxietate: nu m-am mai dus la evenimente, nu m-am mai întâlnit cu oameni și clienți și tot așa. Adică nu mi-am mai luat foarte multe responsabilități pe cap și pur și simplu am stat cu mine foarte mult”, a spus ea, potrivit click.ro .



Sursă foto: Instagram/ Ana Morodan

Vezi și: