Ana Morodan, uimită de cum au reacționat oamenii când au întâlnit-o pe litoral: Ești cea mai mișto femeie din România!

Ana Morodan a stârnit o mulțime de reacții controversate, după ce, la finalul lunii martie, a fost oprită de polițiști în trafic, constatându-se că a consumat substanțe interzise. Totuși, influencerița a avut parte de un mare sprijin online, din partea comunității ei de fani.

La două luni de la nefericitul eveniment, Ana Morodan primește în continuare încurajări din partea admiratorilor ei. În weekend, influencerița a fost la mare, acolo unde spune că a avut parte de o mulțime de reacții pozitive din partea celor care au întâlnit-o.

“Către toți oamenii de la mare care de două zile m-ați oprit, îmbrățișat și m-ați dat the best vibe: Your Countess loves you. Să fiți mereu ai mei și mereu with your brightest light shining”, a scris Ana Morodan pe Instagram.





Complimentele nu au încetat să apară, ca urmare a postării ei:

“Ana, oricine poate greși și nu trebuie să i se ia capul! Noi te iubim, ne placi și nu ne schimbăm sentimentele față de tine! Fiecare și trăiește viața cum vrea fără a da socoteală nimănui, mai ales că gura lumii nu vine să-i achite facturile!”

“La ora actuala este cea mai mișto femeie din Romania!” - i-au transmis fanii.

“Doamne, ce frumoasă ești prințesă”