Anamaria Prodan, detalii neașteptate din viața sa amoroasă: „Am și soțul cu mine!”

După divorțul de Laurențiu Reghecampf, pe care l-a încheiat cu scandal, Anamaria Prodan părea că a luat o pauză de la viața amoroasă, însă nu a fost deloc așa. A format un cuplu cu omul de afaceri Flavius Nedelea, dar s-au despărțit între timp, iar acum impresara le-a dat fanilor o altă veste!

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au dat de veste că se despart pe rețelele de socializare, chiar atunci când fanii impresarei credeau că în sfârșit și-a găsit liniștea și fericierea. Flavius Nedelea a dezvăluit că decizia a fost una de comun acord, luata în urmă unei discuții amiabile.

În ciuda despărțirii, omul de afaceri are o în continuare o părere bună despre fosta parteneră, la adresa căreia are numai cuvinte de laudă:

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa”, a spus Flavius Nedelea, potrivit Libertatea.

„După cum ați văzut, și despărțirea a fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebuie să procedeze toată lumea. Din punctul meu de vedere, doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Acum depinde de la om la om ce înseamnă o femeie puternică, dar este într-adevăr puternică. Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”, a mai adăugat acesta.

Anamaria Prodan, veste bombă după despărțirea de Flavius Nedelea

Întru-un clip video postat pe TikTok de către bunul său prieten, Adrian Pescariu, Anamaria Prodan a mărturisit că are soț și că se afla cu ea în momentul respectiv, doar că nu îl poate arăta încă fanilor.

„Am bodyguardul cu mine, am și soțul, și bodyguardul, am tot cu mine! Nu pot să-l arăt! Ceasul pot să-l arăt, soțul nu”, a dezvăluit vedeta.