Flavius Nedelea a confirmat despărțirea de Iulia Sălăgean:„Capitol închis” 

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au fost surprinși împreună, la scurt timp după ce bărbatul a confirmat despărțirea de Iulia Sălăgean.

În ultimele zile, Flavius Nedelea și Iulia Sălăgean au ținut primele pagini ale tabloidelor. Cei doi s-au afișat împreună, confirmând că formează un cuplu. La scurt timp după ce au apărut împreună, au apărut zvonuri că Flavius Nedelea ar fi dat-o afară pe fosta lui Bodi din restaurantul lui, ceea ce înseamnă că lanțul de iubire s-a rupt.

Nu a durat mult că afaceristul a și confirmat despărțirea. Se pare că Iulia Sălăgean este un capitol închis pentru Flavius Nedelea.

„Am avut o scurtă relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și dacă nu se potrivesc, pleacă mai departe cu capul sus. Pur si simplu, nu simt nevoia și nu vreau să intru în detalii, de ce, cum, când. Așa am decis și asta am făcut.”, a mărturisit Flavius Nedelea pentru un post TV.

Totodată, acesta a explicat și ce s-a întâmplat în restaurantul său, după ce s-a zvonit că s-au certat foarte tare, iar afaceristul a dat-o afară din local pe Iulia Sălăgean.

„Nu este adevărat. Nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc pentru că nu avem nimic de împărțit. De-a lungul timpului, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut să vorbesc despre relațiile sau femeile din viața mea. Și dacă am considerat că am motive, cu siguranță le-am discutat doar noi, fără să le dezbatem public. Pentru mine și din punctul meu de vedere este un capitol închis. Nu consider că am ce să comentez despre acest subiect.”, a mai spus Flavius Nedelea.

Ei bine, afaceristul nu a pierdut timpul și nici nu a suferit prea tare după blondină, căci seara trecută s-a afișat alături de Anamaria Prodan la un eveniment monden. Este bine cunoscut faptul că cei doi au avut o relație în urmă cu câteva luni, însă nu a durat prea mult. Ana și Flavius au rămas în relații bune. Impresara a scris și un mesaj emoționant în dreptul fotografiei cu afaceristul, pe care a postat-o pe pagina sa de Instagram. (VEZI POZA ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS)

„El este minunatul meu prieten pe viața @flavius_nedelea”, a scris Anamaria Prodan pe pagina ei de Instagram.

