Anamaria Prodan este președinte de onoare al Federației Române de Snooker

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Aceasta se bucură atât de o carieră impresionantă în industria sportivă, cât și de iubirea necondiționată a unei familii extrem de unite.

Anamaria Prodan se bucură de notorietate și de apreciere din partea fanilor, având pe Instagram o comunitate de un milion de oameni care îi urmăresc activitatea. Vedeta își ține mereu fanii la curent cu cele mai recente activități din viața sa, indiferent dacă vorbim despre lucruri personale sau profesionale.

Recent, Anamaria Prodan a publicat pe Instagram un videoclip în care joacă snooker, prin intermediul căruia a anunțat că a devenit Președinte de onoare al Federației Române de Snooker:





În mesajul pe care l-a scris, impresara a menționat faptul că își dorește mereu să fie numărul 1, indiferent de activitățile pe care le desfășoară:

„Investita in functia de presedinte de onoare a federatiei de snooker trebuie sa fiu nr 1. … nu? Yes! I can ! Sunt nr 1 in tot ceea ce fac pt ca #eusuntanamariaprodan????, a scris Anamaria Prodan în descrierea unui filmuleț în care joacă snooker.

Sursă foto: Anamaria Prodan/Instagram

VEZI ȘI VIDEO