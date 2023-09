Anamaria Prodan, la brațul fostului iubit la o petrecere mondenă. Cum au fost fotografiați

Anamaria Prodan a surprins pe toată lumea când și-a făcut apariția la brațul fostului iubit la o petrecere modena, organizată de revista Viva.

Impresara a pozat alături de Flavius Nedelea, despre care a spus pe Instagram că este “minununatul meu prieten pe viață”.

Îmbrăcată într-o rochie lungă în nuanțe de negru și auriu, Anamaria Prodan s-a străduit să respecte codul vestimentar al petrecerii, care impunea ținute inspirate din natură. Astfel, impresara a optat pentru un model animal print.

Accesorizată cu ochelari de soare și cu părul prins în coadă, vedeta a pozat încrezătoare în fața paparazzilor.

Deși păreau cuplul perfect, Anamaria Prodan și Marius Nedelea au surprins pe toată lumea când și-au anunțat desptartirea, în luna mai.

“Anamaria Prodan este un om minunat. Este o femeie care face orice bărbat să se simtă cel mai important din Univers. Este o femeie unică din orice punct de vedere. Sunt mândru că am câștigat o prietenă pe viață. Călătoria noastră în doi a luat sfârșit, dar vom rămâne suflet lângă suflet pentru încă un milion de vieți. Îți mulțumesc pentru toate momentele superbe pe care mi le-ai oferit și îți doresc toată fericirea din Univers! Ești un exemplu demn de urmat ca femeie și că om! Sunt mândru de tine și de tot ce ai realizat în viața asta! Am să te prețuiesc ca prieten drag pentru totdeauna!'', este mesajul transmis de Flavius Nedelea după despărțirea de Anamaria Prodan.

Flavius Nedelea a precizat ulterior, în Libertatea, care a fost motivul despărțirii: Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa”.