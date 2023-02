Anamaria Prodan, noi detalii despre iubit: „Are bărbăție mare, suflet, orice are nevoie o femeie să fie fericită”

În urmă cu mai multe săptămâni, Anamaria Prodan dezvăluia că are un nou iubit, însă nu oferea prea multe detalii despre partenerul ei.

Zilele au trecut, presa a început să se intereze cine este bărbatul, însă informațiile sunt greu de găsit. Astfel că Anamaria Prodan a venit cu nou lămuriri, potrivit celor de la Libertatea.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi, și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a spus Anamaria Prodan.

Mai mult decât atât, sursa citată notează că sexy-impresara l-a prezentat deja familiei pe noul ei iubit: „Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți, înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au dat atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost «Wow, mami, în sfârșit!», am zis «Ok, asta e». L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos… un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu, când mă trezesc în fiecare dimineață, că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine”.