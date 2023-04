Anamaria Prodan, reacții controversate după ce s-a pozat în biserică și a postat imaginea pe Instagram

Anamaria Prodan alternează pozele în costum de baie și de fashion cu cele din biserică pe Instagram, iar asta i-a bulversat pe unii dintre fanii ei. Aceștia i-au făcut observație că ar trebui să fie un pic mai discretă, în special atunci când merge să se roage la biserică.

Anamaria Prodan este o femeie credincioasă și adesea merge la mănăstirile din țară. Imaginile de la ultimul pelerinaj au ajuns pe Instagram, strârnind reacții mixte printre fani. De obicei, impresara nu permite comentarii la postările ei sau cel puțin le moderează, însă, mai nou, face și excepții.

Cu o eșarfă pe cap, Anamaria s-a lăsat fotografiată în biserică, iar unele fane au luat foc. „Nu vreau să par răutăcioasă, fiecare se pozează cum vrea și unde vrea, dar în biserică când mergi să te rogi nu arați la nimeni nimic, când mergi să te rogi este în tăcere”, i-a transmis o admiratoare.

“Serios… și în biserică te fotografiezi? Ce discretă ești!”, i-a comentat altcineva.

Alții însă au apreciat postarea. “Minunat! Nu trebuie să îl uităm pe Dumnezeu”.

Anamaria Prodan a postat mai multe imagini de la Mănăstirea Nechit, din județul Neamț, fiind impresionată de ce a găsit acolo.

“Eu am fost ateu mult timp, dar după discuții cu mama și cu Gigi Becali m-am schimbat”, povestea în trecut impresara.

“Gigi îmi trimite cărți despre Dumnezeu și mă întreabă din ele. Și nu pot să mint că le-am citit. Îmi dă test. Mă întreabă și dacă nu știu… O dată am încercat să-l fentez, dar nu a mers. El le știe pe toate! Am multe cărți scrise de preoți. Am o colecție impresionantă. Ce are Gigi am și eu. Îmi dă câte un exemplar”, spunea în urmă cu câțiva ani Anamaria Prodan.