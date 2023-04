Anamaria Prodan s-a filmat nemachiată: “Și frumoasă, și slabă, să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor”

Anamaria Prodan a venit cu replica după ce mai multe persoane au acuzat-o că folosește filtre de înfrumusețare și că arată diferit nemachiată. Impresara s-a lăsat filmată în timp ce se demachia, pentru a le face în “ciudă” celor care au criticat-o.

Înainte să se lase pe mâna make up artistului, Anamaria Prodan și-a îndepărtat orice urmă de fard. ”Mă demachiez că am avut cremă pe față și, pentru fraierii ăștia, nu mai am fard, nimic. Așa e Anamaria Prodan nemachiată la 50 de ani, chiar 50 de ani plus…”, a spus impresara.

Anamaria Prodan este mandră de cum arată și a vrut să vadă toată lumea că nu are nevoie de machiaj.

“Și slabă, și frumoasă, ca să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor, care ar trebui să puneți mâna, la 20-25-30 de ani, să slăbiți și să aveți grijă de voi să ararăți și voi așa la 50 de ani. Mă rog pentru voi că în spatele calculatorului e ușor să scrii.

Vă iubește Ana!”, a spus impresara.

Fanele i-au dat imediat replica:

"Ați avut norocul să vă nașteți acolo unde trebuia ,altfel numai erați arogantă erați că tot omul cu datorii cu celulită, cu riduri etc".

"Nu te mai ruga pentru noi, mai bine dă-ne niște bani să ne putem și noi întreține mai ușor. Și fără să poate, dar cu bani e mai ușor".

"Arăți foarte bine, dar nu te dezbrăca de caracter, care este mult mai important decât aspectul fizic, făcând asemenea afirmații, pur și simplu nu e treaba ta cum arată una și alta la 20-30-40 de ani etc. Ești o femeie inteligenta, bogată, bănuiesc că ai alte activități mult mai importante, nu îți pierde timpul cu așa ceva mai ales în perioada asta de Post, vine Paștele, trebuie să fim mai buni", au spus fanele.