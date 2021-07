Anamaria Prodan: "Tot business-ul, începuturile mele au fost în America"

Mulți cred că s-a îmbogățit datorită banilor de la mama ei, Ionela Prodan, dar realitatea e alta.

Anamaria Prodan a reușit să strângă avere în America atunci când era foarte tânără. Chiar ea își amintește:

„Eu am avut marele noroc să pot pleca din România pe timpul lui Ceauşescu. Eram şi la 17-18 ani. Când a venit Revoluţia, eu deja plecam dinainte. Tot business-ul, începuturile mele au fost în America.

Luam o pungă de bomboane, gândeşte-te câte bomboane sunt într-o pungă de M&M. Dădeam pe ea cam 2 dolari. Pentru 25 de cenţi, picau 5 bombonele.

După ce a muncit mult, tot în SUA a investit în imobiliare:

„Era în 1997, în America, aveam banii familiei mele şi am început să cumpăr case. Pentru ei era ceva wow, îţi dai seama. Dar gândeşte-te că eu am început să cumpăr case între 70 de mii de dolari şi 100 de mii de dolari, iar pe câteva dintre ele le-am vândut chiar înainte de criză cu 900 şi ceva de mii de euro casa. Gândeşte-te că în câţiva ani ce profit am avut. Ce afacere să ai să ai asemenea profit? (...) Când am înţeles că se întâmplă şi vine nenorocirea în America am vândut. Şi exact casele alea pe care le-am luat cash, alea erau acolo şi îmi aduceau venit. Mai greu este când eşti cu banca… Scade valoarea… şi tu toţi banii ai să îi dai la bancă…”, a povestit impresara pentru WOWbiz.

