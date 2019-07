Anca Bucur, a 6-a oară Miss Fitness Universe! Cum a câștigat, împărțindu-se între grija pentru bebeluș și concurs

La 32 de ani și la nici măcar un an de când a devenit mamă, Anca Bucur a fost numită pentru a 6-a oară „ Miss Fitness Universe”.

Competiția s-a desfășurat în acest weekend la Miami, Florida, iar Anca a povestit de blog întreaga experiență: “Scriu acest text în timp ce aștept în backstage să se facă premierea. E un timp “mort”, așa ca m-am gândit sa îl fac productiv.”

Tânăra mămică și campioană impresioneză prin voință și prin modul în care a reușit să se împartă între un copil mai mic de un an și un concurs de talie mondială. Mai ales că, înainte de concurs: "Rareș s-a trezit toată noaptea, a plâns, adormea greu. Sincer nu ma gândeam ca am concurs, îmi doream doar sa îl liniștesc ca sa dormim, căci eram cu toții obosiți. "



"În pauza dintre cele două, ma împărțeam între cele doua lumi: backstage: corpuri bine lucrate și atleți pregătiți de competiție, și public: familia și prieteni apropiați. Parca ma deconectăm in momentul in care îl luam pe Rareș in brațe, îl schimbam sau hraneam. După care ma întorceam in zona plină de emoție și competiție.

Și mi-au strigat numele. Am pășit pe scena. A început muzica. Și-am început sa trăiesc momentul. Însă totul era așa de real. Auzeam încurajările din sala, luminile puternice îmi băteau direct in fata. Corpul îmi tremura. Dar a fost bine. 95%. Faptul ca am stat toată ziua in teatru și am concurat foarte târziu, plus emoțiile de mama și de competiție, facea ca inima mea sa bată tare. Nu îmi venea sa cred ca am ajuns acolo unde mi-am propus. Cu toate ca am crezut mereu in mine și in proces. Dar de data asta a fost diferit."