Anca Dinicu, despre show-ul Săriți de pe fix: „O să râzi pe saturate. Dacă nu, plătesc de două ori diferența”

Anca Dinicu este una dintre protagonistele show-ului „Săriți de pe fix”, care va fi în curând la PRO TV. Actrița de 33 de ani a dat detalii din culisele emisiunii, dezvăluind cine din show e mai sărit de pe fix decât ea.

Anca Dinicu este gata de noua aventură care se cheamă Săriți de pe fix, cel mai nebun show de televiziune , prezentat de Cabral.

Primele imagini de la filmări au fost lansate recent, iar acum actrița de teatru și film dezvăluie ce așteptări are de la noua emisiune de la PRO TV și de ce crede ea că ar trebui să o urmărim și noi.

„Pentru că nu cred că mai există așa o combinație TNT. Fiecare probă vine cu glume proaspete, fiecare ediție te surprinde cu invitați care mai de care. Eu zic că e rețeta optimă pentru o seară relaxantă. O să râzi pe săturate. Dacă nu, plătesc de două ori diferența”, mărturisește actrița.

Cine e cel mai sărit de pe fix de la „Săriți de pe fix”

Anca Dinicu a răspuns, fără prea multe menajamente, care crede ea că este colegul din emisiune care are cele mai puține „țigle pe casă”. În afară de ea, firește!

„Alex Bogdan. Bine, e posibil să spun asta și pentru că îl cunosc de mai bine de 10 ani și am lucrat cu el la teatru, film, spoturi publicitare și în televiziune. Practic, mai aveam voci să punem și bifam toate categoriile.

Ne leagă multe amintiri, am avut un turneu de 11 zile consecutive și atunci am realizat că avem multe țigle sărite de pe casă. Cu siguranță toți sunt săriți de pe fix, altfel nu erau aici”, a confirmat Anca.

Care este cea mai tare improvizație pe care ai făcut-o în viața reală? Cum te-a ajutat spontaneitatea?

„Eram la facultate, în anul 2, aveam examen și trebuia să spun un monolog într-o limbă străină. Nu apucasem să învăț nimic și am spus o melodie (Zaz - Je veux). M-a întrebat profesorul cine e autorul și am inventat un nume. Am luat notă mare. Spontaneitatea m-a ajutat în multe situații, dacă ești pe fază și ai sclipire fix într-un moment critic, altfel treci prin viață”.

Când se lansează Săriți de pe fix la PRO TV

Zece comedianți din România (8 în fiecare ediție) vor intra într-o joacă plină de surprize, umor și provocări ce-i vor lăsa cu gura căscată pe cei de acasă. Totul cu un singur scop: distracția fără limită. În fiecare ediție, doi invitați speciali vor intra în acest carusel nebun de provocări pus la cale de Cabral, prezentatorul emisiunii.

Săriți de pe fix! (Anything Goes) este un show care îmbină divertismentul cu jocurile și provocările într-un adevărat spectacol de umor. În fiecare ediție, 8 din cei comedianți - Irina Antonie, Anca Dinicu, Bogdan Drăcea, Lucian Ghimiși, Cătălin Neamțu, Mihai Rait, Emily Burghelea, Alex Bogdan, Anisia Gafton și Paul Ipate -, dar și doi invitați speciali, vor fi provocați de Cabral la o serie de jocuri care le va testa imaginația, limitele, îi va face să fie creativi, să improvizeze, să cânte sau să danseze în condiții care vor genera foarte mult umor.

Emisiunea Săriți de pe fix va fi în curând la PRO TV.

Săriți de pe fix! – Înclinați spre comedie