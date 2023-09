Anca Dumitra, mesaj sincer: "Sunt o femeie norocoasă"

La patru luni de la nuntă, după o lună de miere spectaculoasă și o vacanță superbă, Anca Dumitra se șpregătește de o toamnă specială.

Pe Instagram a postat fotografii în care apare extrem de frumoasă, feminină și sexy, poze alături de care a scris: "lucky woman"- "o femeie norocoasă." Comentariile la imagini sunt cât se poate de apreciative: "Fericit cel ce te are!" "Hermosa" "Ce sexy ești tu, Anca!"



Vezi în Galeria Foto ce a postat vedeta Anca s-a căsătorit civil în luna decembrie a anului trecut, iar la finalul lui aprilie a acestui an a organizat o nuntă ca în povești.

După nuntă, Anca a plecat în SUA, unde a avut parte de cele mai frumoase zile. Ulterior, a venit La Măruță și a povestit cu sinceritate despre nuntă și despre luna de miere:

"Mireasa nu a fost furată și nu și-a dorit să fie furată.(...) A fost drăguț așa, slujba religioasă a contat cel mai mult, toată lumea a plâns de emoție.(...) Rochia de mireasă am ales-o împreună, dacă sunt superstițioasă, nu mai vreau să fiu, el nu m-a văzut însă îmbrăcată.(...) A fost o bucurie generală, i-am avut alături și pe colegii din generală. Sunt recunoscătoare. (...) Al meu a avut emoții, cât e el de austriac. E destul de emotiv, pe cât de puternic, pe atât de sensibil. (...) La ei se ridică mireasa, nu se fură. (...)"

"Familia și cei mai mulți dintre invitați au stat până la final, s-a dansat foarte mult. Am fost la tot felul de evenimente, dar parcă niciodată nu au fost atâția împreună. (...) Am fost în luna de miere în New York, în Las Vegas. (...) Ce ai văzut tu a fost de la concertul lui Pink din Londra, am fost special că ne place foarte mult. David Copperfield m-a ales din public (...) m-a invitat pe scenă, apoi m-a invitat în culise și a făcut un număr pentru noi special. (...) Este fermecător, deși face asta de 67 de ani. (...) Acolo ridicându-mă între 300 de oameni și zicând că sunt în luna de miere, toată lumea era , Anca, casă de piatră, zici că eram în România.(...) Am fost la David Copperfield, m-am născut cu el, ești nebun, am vrut să mergem!"