Anca Dumitra, vacanță de senzație în America, după o nuntă de poveste 

Anca Dumitra a făcut nuntă pe 29 aprilie, iar în rochia albă a fost o mireasă superbă.

Anca s-a căsătorit civil în luna decembrie a anului trecut, iar la finalul lui aprilie a acestui an a organizat o nuntă ca în povești. A ales să poarte o rochie tip sirenă, cu o trenă impresionantă, cu un voal lung până în pământ și cu un machiaj care i-a pus ochii în evidență.

După nuntă, așa cum arată contul ei de Instagram, Anca a plecat în SUA, unde are parte de zile minunate. Artista a fost pe Hollywood Walk of Fame - în traducere liberă Aleea Celebrității din Hollywood și s-a fotografiat la steaua lui Marilyn Monroe. S-a bucurat de peisaje speciale, a fotografiat peisaje deosebite, dar s-a bucurat și de spectacole de suglet, de la care a postat și Instastory. În plus, a fotografiat și statuia lui James Dean, de la Griffith Observatory.



În 2006, o statuie a lui James Dean a fost instalată cu vedere la Observatorului Griffith, ca un omagiu actorului. Statuia a devenit prin excelență simbolul Hollywood-ului și evocă poveștile, aspirațiile și tragediile care au făcut Hollywood-ul iconic.