Andra, dezvăluiri de la începutul carierei. Artista a povestit cum era să-și piardă dinții din față la un concert

Viața de artist nu este întotdeauna ușoară. Vine cu multe ore de repetiții, concerte noaptea tărziu și o interacțiune constantă cu publicul care poate aduce situații neașteptate. Acest lucru i s-a întâmplat și Andrei cu mulți ani în urmă, când era să-și piardă dinții din față la un concert.

Invitată în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete, Andra a fost întrebată de către acesta cum face față situațiilor penibile. Vorbăreață cum ne-a obișnuit, artista a povestit două întâmplări care i-au avut ca protagoniști pe Gigi Becali și Dan Bittman.

În ambele situații, artista a fost pe cale să-și piardă dinții din față din cauza neatenției celor doi. Deși la vremea respectiva incidentele o speriaseră, acum își amintește amuzată de ele:

"Eram la o petrecere mai demult. Nu aveam încă trupă, eram cu dansatoare. A venit domnul Becali la petrecerea asta. În primă fază se uita, 'Cine e fata asta?', am citit pe buze. Am chestia să citesc pe buze. Când am început să cânt 'Vreau sărutarea ta', și-a dat seama cine sunt, pentru că-i plăcea mult melodia. S-a ridicat, a venit, m-a ridicat în brațe și, cum cântam, m-a ridicat și m-am lovit cu microfonul în dinte. Mi-am ciobit dintele. Simți gust de dinte și nu-ți dai seama dacă e mult, dacă e tot luat sau dacă e puțin. Mi-era teamă. Cântam cu buzele întredeschise. Apoi, la final, le întrebam pe fete: 'Mai am dintele, mai am dintele?' Nu i-am zis lui niciodată", a povestit Andra.

"Și cu Dan Bittman, când cântam "Și îngerii au demonii lor", mi-a dat cu cotul în microfon și m-am lovit în gură. Nici el nu cred că știe, dar s-a auzit foarte tare. Și la Bacău mi s-a întâmplat. Cântam cu ochii închiși și mi-a venit o minge din public în față. De atâtea ori mi-am reparat dinții din față, că mă mir că mai rezistă", a adăugat jurata de la Românii au talent.

Sursă foto: Instagram

