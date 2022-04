Andra Ghinea, fosta iubită a lui Lino Golden, a leșinat pe stradă. “M-am izbit cu capul de zid”

Andra Ghinea a trecut recent prin clipe de coșmar după ce a leșinat pe stradă. Din păcate, nimeni nu a intervenit pentru a o ajuta.

Citește și Cât a ajuns să coste o bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa de soare din 1999

Fosta iubită a lui Lino Golden, Andra Ghinea a povestit pe Instagram întâmplarea nefericită prin care a trecut, după ce i s-a făcut rău pe stradă.

“Astăzi la ora 16 am coborât să-mi ridic un colet, încă din lift, când m-am uitat în oglindă am realizat că mi s-a spart un vas de sânge la ochi și aveam o pată roșie. La scurt timp după ce am ieșit în parcarea blocului, am avut un atac de panică și efectiv mi-am pierdut vederea. Am amețit, am încercat să fac câțiva pași și să mă ghemuiesc pentru că simțeam că leșin, însă nu am mai reușit. M-am izbit inconștientă cu capul de zid, apoi am căzut lată la pământ pentru 3 minute. Știu toate lucrurile astea pentru că am preluat filmările de la paznic, care bineînțeles nu m-a văzut”, a scris aceasta la InstaStory.

Tânăra a mai povestit faptul că nimeni nu i-a sărit în ajutor și că a trebuit să se descurce singură pentru a chema ambulanța. ”Am reușit să mă trezesc, nu îmi mai aduc aminte absolut nimic, însă deveneam din ce în ce mai conștientă și vedeam cum trec oameni pe lângă mine și nimeni nu îmi oferea niciun ajutor, eu neavând vlagă să vorbesc sau să mă ridic. Nu pot să mă controlez, nu pot să-mi îmi revin din plâns știind că eu am zăcut în mijlocul parcării și nu am primit niciun ajutor. Puteam fi oricine. Indiferent de om sau animal, vă rog din suflet să ajutați dacă vedeți pe cineva care nu e în apele lui sau are nevoie de ajutor”.

Într-un final, Andra Ghinea a primit ajutorul medicilor. “A venit ambulanța, cu trei dintre cele mai bune suflete pe care le-am cunoscut în ultima perioadă. 3 bărbați care m-au tratat ca pe copilul lor, deși eram a nimănui”.

Sursă foto: Instagram