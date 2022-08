Andra Gogan a strălucit pe covorul roșu la premiera serialului High School Musical, de la Los Angeles

Andra Gogan (24 de ani) și fratele ei, Răzvan, au fost prezenți de curând pe covorul roșu la premiera serialului High School Musical, sezonul 3.

Artista a profitat de ocazie și s-a fotografiat cu vedete precum Olivia Rodrigo și Camila Cabello, dar și cu o parte din actorii celebrei serii TV.

Invitația la evenimentul care a avut loc la Los Angeles nu a fost una întâmplătoare. În ultimii ani, Andra și fratele ei Răzvan Gogan au dat glas îndrăgitelor personaje din desenele animate difuzate de Diney Junior și Disney Channel.

Premiera a avut loc la Studiourile Disney, acolo unde are loc toată magia. Este extraordinar că am ajuns aici, a fost ca o recunoaștere a multor ani de muncă. Numele, poza mea erau pe foile celor care ne invitau pe covorul roșu, fotografii care mă priveau și îmi spuneau că sunt un star... toate astea m-au făcut să mă simt ca o prințesa Disney! Pe covorul roșu am avut prilejul să vorbesc cu JOJO, una din artistele pe care le apreciez enorm. Este idolul copiilor din America și nu numai. , spune cu entuziasm Andra Gogan, singura româncă invitată la un eveniment de o asemenea amploare.

Am intrat cu fratele meu Răzvan la premieră, am urmărit alături de ceilalți invitați la eveniment primele 2 episoade din noul sezon, am râs, am plâns, a fost uimitor. Când am ieșit din sală, am avut plăcerea să discutăm cu unul din personajele noastre preferate din serialul copilăriei Disney Hannah Montana, Jason Earles (fratele ei din serial). Tot spre ieșire am primit multe complimente despre ținuta mea, de la oamenii invitați și de la actori. Apoi, Răzvan a vorbit cu actorul pe care el îl dublează în limba română Frankie A. Rodriguez, care a fost uimit să afle că vorbește cu vocea lui din România. Am ajuns iar pe covorul roșu, iar aici am vorbit cu actorii principali din serial: Joshua Basset și Matt Cornett. Apoi, am primit un sfat și un compliment extrem de frumos de la una dintre actrițele principale din filmul High School Musical, Monique Coleman: "Don't say sorry, this is your place, you fit perfectly, you deserve to be here, on the red carpet!!!". A urmat after party-ul cu toți acești mari oameni la un loc. Șefii Disney, artiștii actorii, dar senzația serii a fost minunata cântăreață Camila Cabello. , mărturisește Andra Gogan.

La un moment dat s-a făcut un cerc de dansatori și actori Disney unde am rezonat cu toții, am cântat, am dansat cu ei, atunci, în acel moment, ne-am simțit cu toții egali, toți tineri care iubesc ceea ce fac și se distrează. La un moment dat, am dansat cu Joshua Basset pe renumita coregrafie din filmul original High School Musical. MINUNAT într-un cuvânt! DE VIS, MAGIC! Ne bucurăm că am zburat 20 de ore până în Los Angeles și că cineva de acolo ne-a văzut munca și pasiunea și ne-a invitat la un astfel de eveniment! Am simțit că aparținem acelui loc și că nu a fost ultima experiență de genul acesta!, încheie artista.

La 24 de ani, Andra Gogan este una una dintre cele mai influente persoane din mediul online, cu aproape 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 10 milioane de fani pe Tik Tok.

ste urmărită de milioane de adolescenți, însă puțini sunt cei care știu că atât ea, cât și fratele ei, Răzvan Gogan, au dat glas îndrăgitelor personaje din desenele animate difuzate pe canalul Disney Junior și Disney Channel. Cei doi și-au făcut o groază de prieteni pe platourile de filmare și acum vor să ajungă și mai sus, la Hollywood.

Cântă și dansează de peste 20 de ani, și a intrat deja de două ori în Cartea Recordurilor. Prima dată pentru „Cel mai lung concert live susţinut de un copil”, cu o durată de trei ore şi 20 de minute, concert susținut la 15 septembrie 2009, iar a doua oară pentru „Cele mai multe CD-uri lansate de un copil” – în total 16 discuri.

Andra Gogan își așteaptă fanii pe 17 septembrie, la un super concert care va avea loc la Arenele Romane.

Bielete se găsesc AICI.