Andra, mesaj special despre vacanță: "Să fim pozitivi, să zâmbim mai mult și să ne bucurăm de fiecare răsărit de soare"

E soare, e aer de vară și de vacanță și se simte pentru mulți o stare de libertate și de bucurie.

Andra are un mesaj pe Instagram pentru toți cei care se bucură de vacanță - sau urmează să facă asta, dar și pentru cei care, chiar dacă nu planifică să plece undeva sau să aibă parte de zile libere, pot să acceseze o stare frumoasă acolo unde se află. Alături de o fotografie relaxată, cu un pahar de șampanie în mână, Andra a transmis un mesaj către și pentru bucurie:





"În vacanță ne eliberăm de griji și ne deschidem inimile către toate experiențele frumoase ce ne așteaptă. Să fim pozitivi, să zâmbim mai mult și să ne bucurăm de fiecare răsărit de soare!"

De curând, Andra a revenit la ritmurile iberice și, ca un cadou pentru vară, a lansat piesa „El Vuelo”, un featuring inedit alătur de India Martinez, una dintre cele mai de succes interprete de flamenco și spanish pop. Vedeta a anunțat această lansare tot pe Instagram:

,,Încă nu-mi vine să cred că acest vis s-a împlinit! De mică am ascultat muzică în limba română, datorită prietenilor mei români din Spania. Sunt încântată să cânt această melodie împreună cu Andra, are o voce incredibilă. Îți mulțumesc, dragă Andra, că mi-ai dat ocazia să cânt cu tine și că mi-ai dat mâna ta să prind ZBORUL către România așa cum am visat mereu. Simt că acesta este începutul a ceva minunat!”, spune India Martinez.

