Andra și Cătălin Măruță au plecat într-o croazieră cu una dintre cele mai mari nave din lume. „Am emoții foarte mari”

Andra, Cătălin Măruță și copiii lor au urcat ieri, 6 august, la bordul navei Symphony of the Seas, considerată una dintre cele mai mari din lume. Cântăreața a mărturisit că este pentru prima dată când pleacă într-o croazieră și are emoții foarte mari.

„Aceasta este casa noastră pentru 7 zile”, a spus Andra într-un video postat pe Instagram Story. „Mai exact, etajul 9”, a adăugat Cătălin Măruță.

„Am emoții foarte mari. Știu că toată lumea, în primă fază, asociază cu Titanicul, dar ia uitați-vă, cât de multe s-au schimbat de atunci”, a mai spus cântăreața în timp ce arăta spre vaporul imens. „Abia aștept aventura care urmează! Mâine pornesc pentru prima dată pe croazieră și sunt curioasă cum va fi această experiență magică. Abia aștept să explorez noi destinații, să mă pierd în frumusețea mării și să creez amintiri memorabile alături de familia mea dragă”, a mai scris Andra pe contul de socializare.

Eva și David au fost la fel de entuziasmați când au auzit că vor pleca în croazieră. „Am fluturi în stomac”, a spus Eva Măruță.

Symphony of the Seas, a pornit din Barcelona într-o croazieră în Mediterană. Nava de 362 de metri lungime (aproximativ lungimea a 4 terenuri de fotbal) are 2.759 de cabine, ceea ce înseamnă ca poate găzdui peste 5.000 de pasageri.

Sursă foto: Instagram/ Andra, Catalin Maruta

