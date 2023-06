Andra și surorile ei mai mari, împreună la concertul Beyonce de la Londra

Andra și-a văzut visul împlinit când a ajuns la concertul lui Beyonce de la Londra, împreună cu surorile ei mai mari. Cântăreața de 36 de ani a mărturisit că aștepta de mult timp acest prilej pentru o distracție între fete.

Andra e mare fan Beyonce, așa că și-a luat bilete din timp la unul dintre cele patru concerte programate la Londra în perioada 30 mai - 4 iunie. Jurata de la Românii au talent a dezvăluit pe rețelele sociale că s-a distrat copios la concert alături de surorile ei mai mari, cu care nu se afișează foarte des pe social media.

„Eu am multe lucruri în comun cu surorile mele, iar unul dintre ele este faptul că ne place la nebunie Beyonce!!! Așa că sunt tare bucuroasă că am fost cu Aura și cu Diana la Londra să ne îndeplinim visul de o vedea în concert. E greu de povestit ce am simțit când a intrat pe scenă”, a scris Andra pe conturile ei de socializare.

Cele două surori ale Andrei sunt ceva mai discrete pe rețelele sociale, fiindcă nu sunt persoane publice. Sora mai mare, Diana (48 de ani), trăiește încă în orașul de baștină Câmpia Turzii, unde se ocupă de un centru de bătrâni. Sora mijlocie, Aura Claudia (41 de ani), lucrează la un centru de înfrumusețare din același oraș.

Andra mai are un frate mai mare, pe nume Săndel Mihai , care este interpret de muzică populară. Artistul, care va împlini 47 de ani în luna iulie a acestui an, este omul care a învățat-o pe Andra să cânte.

Săndel Mihai cântă alături de soția lui , Aurora Mihai.

Fotogragii: @andra

