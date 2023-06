Andreea Antonescu, pregătiri pentru botezul fetiței sale 

Andreea Antonescu se pregătește pentru botezul fetiței sale, Venice Victoria.

Potrivit Click, artista a declarat:

„Sunt proaspăt întoarsă din America și în perioada asta mă focusez 100% pe tot ceea ce înseamnă organizarea botezului celei de-a doua fetițe. Am stabilit data, am stabilit locația. Mi-am dorit foarte mult ca Sienna să fie prezentă, pentru că așa este normal, și și-a și dorit extrem de tare să fie prezentă la botezul surioarei ei, abia așteaptă, este foarte încântată!



"Botezul am ales să îl facem pe data de 24 iunie, iar ca locație am optat pentru (...) un cadru de poveste în mijlocul naturii, o locație aflată în Pădurea Snagov, cu un decor spectaculos pentru un eveniment așa cum am visat. Exact la Jubile, acum 12 ani, am făcut și petrecerea pentru botezul Siennei. În plus, același preot care a botezat-o pe Sienna, o va boteza și pe Venice Victoria."

Venice Victoria va avea deja 6 luni și 5 zile în ziua botezului. Potrivit aceleași publicații, locația botezului e una spectaculoasă: pereții vitrați, priveliște unică, accesul la o pădure bogată și la un iaz spectaculos.

Andreea Antonescu a devenit mamă, pentru a doua oară, în decembrie 2022. Nu mai formează un cuplu cu tatăl copilului, dar au rămas în relații bune de dragul fiicei lor pe care intenționează să o crească împreună.



