Andreea Bănică, mai sexy ca niciodată în vacanță

Fotogafiile de pe rețelele de socializare stau mărturie pentru asta. Mai ales că nu se sfiește să apară în costum de baie și să facă furori.

Vedeta este într-o formă de zile mari, iar fotografiile ei adună o mulțime de aprecieri și de comentarii pozitive. Nu e de mirare că, din adolescență, e cu același bărbat, care, în mod clar, nu s-a plictisit.

„Puțini oameni mai știu acum, dar noi ne-am căsătorit chiar de ziua mea. Mi-am dorit să fie o zi specială, să o țin minte toată viața ca pe cea mai frumoasă aniversare. I-a convenit și lui Lucian, că scăpa cu un singur cadou. După nuntă a venit imediat și Sofia, peste ceva ani și Noah, dar când mă uit la poze retrăiesc așa intens ziua aia, de parcă ar fi fost ieri.





Mă bucur că am reușit să avem o relație așa lungă și frumoasă, că am fost binecuvântați ca iubirea noastră să dea roade și că am mers prin viață împreună încă de la începuturi… Sunt îndrăgostită și acum de #AcelasiIubit de la Eforie, care mi-a furat un sărut pe faleză când eram puștoaică.”, a declarat Andreea Bănică, în urmă ceva vreme.



