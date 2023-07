Andreea Bănică: “O zi pe lună am abdomenul acesta”. Vedeta, siluetă impresionantă în costum de baie

Andreea Bănică face senzație cu imaginile pe care le postează din vacanța sa din Italia. Vedeta a avut grijă la alimentație și acum se laudă pe internet cu un abdomen de model.

De curând se plângea fanelor sale că s-a “pufoșit”, însă realitatea demonstrează fix contrariul. Andreea Bănică arată excelent și, în sfârșit, a recunoscut și ea asta.

“O zi pe lună am abdomenul acesta….și cum prind ocazia pac îl pozez. În rest nu arată cum vreau eu pentru că și o gură de apă mă face să arat uneori ca un pește balon. În Italia am mâncat destul de curat, nu am sărit calul. Am înotat cât de mult am putut, mi-am aruncat privirea ( vorba vine) și la un croissant cu fistic că, deh, sunt om și eu. Oh, vai, mereu cu dietele mele…”, spune Andreea Bănică.

Cântăreața are obiective mărețe pentru aceasa toamnă: vrea să fie mai în formă ca niciodată. “Din toamnă îmi revin la viața normală, cu mese regulate și calorii puține, pentru că am target!”.

Vedeta le-a arătat fanilor săi imagini din cabina ambarcațiunii unde a petrecut câteva nopți. “Cam așa arată viața pe mare, într-o cabină pe catamaran unde chiar nu mi-a mai păsat de ordine și curățenie ( știți că sunt bolnavă cu curățenia) . De data asta am lăsat totul baltă, am spălat 3 pahare, am mâncat doar la restaurante și mi-am clătit ochii în cele mai frumoase locuri din Sardinia și Corsica”.