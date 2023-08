Andreea Bănică se mândrește cu fiica ei pe Instagram. Sofia este de o frumusețe răpitoare: "O domnișoară foarte educată"

Andreea Bănică are de ce să fie mândră: are doi copii superbi, iar fiica ei, Sofia, face deja furori pe rețelele de socializare. La 14 ani, aceasta are cont pe Instagram, acolo unde demonstrează că îi calcă pe urme mamei sale – este o mică fashionistă.

Cântăreața a postat pe story o imagine de pe Instagramul fiicei sale, impresionându-și fanele.

“O domnișoară foarte educată...bravo părinților”

“Ești o frumoasă și o delicată.”

“Atât de frumoasă❤️ și finuță ❤️”

“Ce puritate de copil! Superbă la superlativ!!!”

“Ce frumoasă ești Sofia! @iamandreeabanica poți să fii mândra de așa frumusețe de fiica”, i-au transmis fanele.

Sofia face deja parte din postările obișnuite ale Andreei, ajutând-o să promoveze diverse produse de îngrijire sau de modă. Cântăreața a dezvăluit că fiica ei este suficient de matura și cumpătată încât să aibă propriul card de cumpărături.

“ Sofia are un card, pe care i l-am făcut. Noi știm foarte bine ce bani are pe el, când are nevoie cere, ne sună, vreau și eu bani. Nu este o fetiță cheltuitoare, nu cere multe lucruri, chiar e un copil echilibrat deocamdată. Este cardul ei, are acces tot timpul, ea știe foarte bine cum își cheltuiește banii, i-am spus să aibă grijă, să știe ceea ce cheltuiește, să vadă ce, pe cât, cum, să nu cheltuiască așa, pentru că banii nu cad din cer, banii se muncesc. Nu are o sumă lunar, pentru că nu este un copil cheltuitor, are nevoie de bani pentru școală, să-și ia mâncare la școală, cartelă de metrou, merge la o onomastică, dar tot eu îi iau cadouri, este cumpătată, are grijă de bani', spunea Andreea Bănică pentru Viva.ro.