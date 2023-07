Andreea Bănică și-a rezolvat problemele cu tenul pătat. Vedeta și-a afișat look-ul impecabil în Sardinia

Andreea Bănică este foarte sinceră cu fanii ei când vine vorba despre dietă, aspectul fizic, sănătate și operații estetice. Artista nu are rețineri să posteze clipuri video fără filtre, să spună că s-a mai îngrășat sau să își arate tenul pătat.

În urmă cu mai bine de jumătate de an, cântăreața și-a surprins fanele de pe Instagram cu un tutorial de machiaj, în care își arăta, fără alte editări, tenul pătat de la soare. “Această vara ne-a dat bătăi de cap, iar eu am ieșit din ea pătată toată cu toți factorii de protecție folosiți. Tenul meu nu este perfect, am pistrui și pete, însă cu un machiaj bun arată WOW!”, spunea atunci vedeta.

Între timp, Andreea Bănică a apelat la tratamente specializate, pe care le-a arătat și fanilor săi de-a lungul timpului pe Instastory, iar acum se mândrește cu un ten impecabil.

“Dragilor, anul trecut am ieșit din vară cu un ten super ars și pătat de soare, deși folosisem factor de protecție. Anul acesta mi-am propus să evit acest lucru și să am și mai multă grijă. Nu plec fără spf 50 de acasă, am în fiecare geantă, în mașină, acasă în București și acasă la mare. Ochelarii mari de soare sunt nelipsiți pentru a îmi proteja vederea pentru că am fotofobie. Urmează pălăria sau șapca”, a scris vedeta pe Instagram.

Momentan, Andreea Bănică se află în vacanță în Sardinia, alături de soțul ei și câțiva prieteni. “Am remarcat că m-am pufoșit probând costumul de baie, dar m-am pus pe treabă”, scria vedeta înainte de vacanta, însă în pozele în costum de baie arată spectaculos.