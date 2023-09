Andreea Bostanica, rupe tăcerea despre operațiile estetice:„Singura chestie e un...”

Andreea Bostanica a spus totul despre operațiile estetice, într-un interviu.

Andreea Bostanica este una dintre cele mai apreciate influencerițe ale momentului. Multe adolescente și-ar dori să arate ca ea, motiv pentru care s-au iscat o mulțime de discuții în online despre faptul că tânăra de 18 ani ar avea operații estetice.

Andreea Bostanica este o personalitate controversată în showbiz, despre ea s-a scris că ar avea o relație cu un milionar, acesta fiind cel care a dus-o în vacanța de lux din Mykonos cu un avion privat. La scurt timp, despre ea s-a scris ca ar fi într-o relație cu Jador, însă aceste speculații au fost oprite la timp de tânără, precizând că sunt doar prieteni, nimic mai mult.

Acum, Andreea Bostanica a făcut declarații despre operațiile estetice despre care s-a tot vorbit în ultimul timp. Tânăra a mărturisit că are doar 18 ani, iar mama ei mai mult ca sigur nu ar fi de acord cu astfel de intervenții, chiar dacă și-ar dori.

Se pare că tânăra apelează cel mai des la filtrele de înfrumusețare sau la machiaj, nici pe departe la ajutorul medicului estetician.

„Am 18 ani și în primul rând cred că m-ar omorî mama dacă i-aș spune că vreau vreo operație estetică. Nu știu de ce lumea spune că am operații estetice, pentru că nu am nasul de Barbie, nu am ochii de chinezoaică. Nu știu de ce se speculează. Mai folosesc și eu filtre cum folosește toată lumea, mai fac machiaje, dar nu am nicio operație estetică. Singura chestie e un semn pe care îl am pe frunte, pe care l-am obținut când aveam doi ani. Am fost lovită de un leagăn de fier de o fetiță din greșeală și am fost cusută. În rest, nu am nimic la față.”, a declarat Andreea Bostanica, într-un interviu pentru o emisiune online.

Sursă foto: Instagram/ Andreea Bostanica

VEZI ȘI VIDEO