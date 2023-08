Andreea Esca, apariție de senzație la nunta fiicei lui Mircea Geoană din Veneția. Evenimentul de lux a ținut trei zile

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, s-au numărat printre invitații de seamă prezenți la nunta fiicei lui Mircea Geoană, Ana. Evenimentul de lux a ținut trei zile, drept urmare, prezentatoarea Știrilor PTO TV a schimbat trei ținute.

Andreea Esca a făcut furori la nunta fiicei lui Mircea Geoană din Veneția

Vineri, Andreea Esca și Alexandre Eram au aterizat la Veneția, unde au participat la nunta de lux a fiicei lui Mircea Geornă, Ana, care a ținut trei zile. Ana Geoană și Garett Cayton s-au căsătorit în Italia, la un an de când s-au logodit și când au făcut petrecerea de logodnă.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre.





Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană în urmă cu un an, pentru a declarat fiica lui Mircea Geoană în urmă cu un an, pentru OK! Magazine.

Printre invitații de seamă prezenți la petrece s-a numărat și Andreea Esca, fiind o apropiată a familiei Geoană. Prezentatoarea PRO TV a schimbat mai multe ținute pe parcursul celor trei zile cât a durat petrecerea de nuntă. (VEZI CELE TREI ȚINUTE PURTATE DE ANDREEA ESCA LA NUNTĂ ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS)







În prima zi ea a îmbrăcat o rochie creată de designerul Andreea Bădală, o ținută albastră. A doua zi, ea a apărut în rochia purtată la nunta lui Smiley cu Gina Pistol, o rochie înflorată, albastră, creată de un brand italian, Philosophy di Lorenzo Serafini. Pe site-ul oficial rochia îmbrăcată de Andreea Esca costă 890 de euro, notează libertatea.ro.

În a treia zi, seara, Andreea Esca a purtat o ținută galbenă, o rochie creată de un designer român.



