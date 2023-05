Andreea Esca, imagine nemaivăzută din tinerețe. Cum arăta prezentatoarea de știri la 22 de ani

Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri de la noi din țară. Carismatica și mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta menține o relație strânsă cu publicul, nu doar prin știrile pe care le prezintă, ci și prin activitatea sa de pe rețelele sociale. Recent, aceasta le-a arătat fanilor cum arăta la 22 de ani.

Andreea Esca, în vârstă de 50 de ani, a fost mereu o femeie superbă, însă, dacă în prezent pare o blondă fatală, sigură pe sine, mereu cu vorbele și glumele la ea, Andreea de acum aproape 30 de ani, era ceva mai timidă. Cel puțin așa pare din fotografia pe care a distribuit-o prezentatoare de știri pe rețele sociale.

Este vorba de o fotografie făcută la botezul finului ei, care s-a căsătorit recent, pe când Andreea Esca avea 22 de ani, se afla la începutul carierei, purta breton și părul ei încă avea nuanța naturală.

„Asta e singura poză de la botez pe care am găsit-o pe un film, pe care se pare că am făcut și alte poze suprapuse. Leșini de râs, ce breton aveam… Primul meu fin, pe care l-am botezat când aveam 22 de ani, se însoară! Zic: gata, s-a căsătorit primul copil din gașcă. Suntem bătrâne! Răspuns: Nu, doar am făcut copii cu 10 ani mai devreme decât se fac acum!", a glumit Andreea Esca când a publicat imaginea.

