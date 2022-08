Andreea Esca, petrecere-surpriză cu 70 de invitați la Istanbul, la 50 de ani. Invitații nu au știut unde merg

Andreea Esca schimbă prefixul și a vrut să facă o petrecere de pomină. Și-a strâns familia și cei mai buni prieteni și i-a invitat la o petrecere-surpriză. În afara țarii. Niciun invitat nu a știut unde merge, până în momentul în care a ajuns la aeroport. Dana Rogoz și Lucian Mândruță au oferit detalii de la petrecere, iar Andreea Esca a postat o mulțime de imagini și filmulețe.

Un weekend de pomină la Istanbul - așa a vrut să petreacă Andreea Esca la împlinirea a 50 de ani. A avut aproape cei mai dragi prieteni, cărora le-a făcut o surpriză de neuitat. I-a “zburat” la Istanbul, apoi au petrecut o noapte întreagă pe o ambarcațiune pe Bosfor.

Dana Rogoz le-a povestit fanilor ei de pe Instagram ce s-a întâmplat:

“Călătorie-petrecere-surpriză pentru Andreea! Ieri știam doar ora la care trebuie să fim în aeroport, în rest nimic. Nici unde călătorim, nici care va fi programul, nimic. Mă rog, știam de fapt un lucru esențial: că vom fi alaturi de oameni minunați, cu care am mai petrecut, am mai dansat și am mai râs de nenumărate ori până acum. Apoi am primit boarding pass-urile și am citit: ISTANBUL. Iar ce a urmat ...o nebunie frumoasă, de neuitat!”.

Și Lucian Mândruță a oferit detalii despre petrecerea Andreei Esca: “ Până la urmă Esca ne-a dus la Istanbul, de ziua ei, prieteni, rude și copii…Suntem vreo 70 și-a fost nevoie de două autocare de la aeroport și până aici - șoferii turci chiar au făcut întrecere cu noi, care ne duce mai repede…!

Nu dau numele hotelului, că, nah, sunt deja destui invitați…) dar e foarte aproape de Bosfor, de unde și pozele. Oricum, lumea nu prea stă cu ochii pe geam, că a început deja dansul (în coregrafia lui Mihai Petre și-a soției Elwira).

Meniul? Bame. Multe bame, plus pepene și salată! Și alte chestii mai pe opulență, dar știți că nu prea îmi plac pozele cu mâncare.

Vă las mai departe cu cele de pe drum și cu peisajul mereu minunat al Istanbulului, lângă care petrecem cei 50 de ani ai bunei mele prietene.

Nu, tot nu stiu cât are salariul. Știu doar câte stele are hotelul. Dar parca mai contează…)))”, a scris jurnalistul.

Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai jos!