Andreea Moromete, eliminată de la Survivor! Ce i-a șoptit Alexandrei Porkolab, după ce i-a dat simbolul imunității ascunse

Fosta Războinică a avut un discurs emoționant după ce Daniel Pavel i-a rostit numele. Simbolul imunității ascunse, pentru care a muncit din greu, i l-a dăruit Alexandrei Porkolab, persoana de care s-a atașat cel mai mult în acestă competiție. La plecare, Andreea a făcut un gest incredibil, făcând-o pe Alexandra să izbucnească în plâns!

Andreea Moromete a câștigat biletul de aur spre Republica Dominicană în emisiunea lui Cătălin Măruță. După mai bine de patru luni în care a luptat cu toate forțele pentru a rămâne în competiție, tânăra de 23 de ani a fost nevoită să își ia rămas bun atât de la colegii săi de trib, cât și de la prezentatorul celui mai puternic reality show din lume, Daniel Pavel.

„Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta. Le mulțumesc celor care m-au adus aici prin biletul de aur și, ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Un cadou pentru care am muncit de am rupt. Vreau să îl las unei mămici pentru că așa cum luptă ea pentru fetița ei, Antonia, așa am luptat eu pentru nepoțica mea, Victoria.

Am la mine simbolul imunității ascunse și cu un bilețel. Simt că îl merită. Aș vrea ca acest simbol să i-l las ei”, a spus Andreea Moromete după ce Daniel Pavel i-a rostit numele.

Simbolul imunității ascunse o putea salva, dar fosta Războinică a decis să nu facă acest lucru. Întrebată de prezentatorul Daniel Pavel de ce a considerat că este mai bine așa, concurenta a răspuns: „Pentru că v-am spus că scopul meu în competiția asta a fost să demasc oamenii și mi-am dorit mai tare decât să mă protejez pe mine și să merg mai departe. Mi-am dorit mai tare să se vadă cum este fiecare om”.

Ce i-a șoptit la ureche Alexandrei Porkolab

Gestul Andreei Moromete în Consiliul de Eliminare de aseară a fost, fără îndoială, total neașteptat. Când toți ceilalți au căutat simbolul imunității ascunse pentru a se salva, fosta polițistă a acționat în tăcere. L-a găsit, dar nu l-a folosit pentru propria protecție, alegând să plece acasă și să îi ofere imunitate Alexadrei Porkolab.

Emoționantă și cu ochii în lacrimi, Andreea Moromete și-a luat rămas bun de la toți colegii săi din tribul Taino. Când a ajuns la Alexandra Porkolab, tânăra i-a șoptit la ureche următoarele cuvinte:

„Mămica noastră. Să luptați, frate, să luptați! Profită acolo de ăla! Rupe-n două!”, a spus Andreea Moromete.