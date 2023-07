Cu ocazia zilei sale de naștere, Andreea a ținut să transmită și un mesaj urmăritorilor săi.



„Love, happiness, new adventures, aliveness, lightness, peace, freedom…. si restul listei ramane in suflet! Asta vreau să simt în fiecare zi a noul meu an din viață!! Recunoscătoare pentru tot ceea ce am, simt și primesc de la oamenii care mă fac să mă simt iubită și de la viață!”, a scris Andreea Raicu.

În secțiunea de comentarii mai mulți fani, dar și prieteni i-au scris urări.