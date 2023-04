Andreea Raicu, mărturisiri despre viața sentimentală: “E prima dată când mă simt cu totul echilibrată!”

“De ce nu sunt măritată și nu am copii, întrebarea la care multă lume își dorește să răspund” – este titlul celui mai recent articol scris de Andreea Raicu pe blogul ei.

Vedeta în vârstă de 45 de ani a trăit câteva povești de dragoste mediatizate intens, însă până acum nu a ajuns în fața altarului. Andreea a mărturisit că în prezent este singură pentru că “așa am ales”.

“Am o viață frumoasă pentru care am muncit enorm, și nu mă refer aici doar la business. Cred că e prima dată în viața mea când mă simt cu totul echilibrată, liniștită, împăcată, liberă și mă bucur de cine sunt și de ceea ce trăiesc, cu toate momentele bune sau mai puțin bune inerente în viață.

Ce m-ar face să îmi schimb alegerea? Un om care să aduca plus valoare vieții mele, să o facă mai frumoasă decât este deja. ATENȚIE: nu să o facă frumoasă sau să îmi aducă fericirea pe care eu nu mi-o pot da. Un partener, nu un copil pe care trebuie să îl îngrijesc, să îl salvez, să îl fac bine. Mi-a luat mult timp, dar am învățat să nu mă mai pun în pozitiile de salvatoare, terapeută, asistentă sau mămică veșnic all accepting, pe care le-am exersat ani la rândul.

Sunt o femeie matură emoțional, asumată, care are tot ce își doreste. Nu văd niciun motiv pentru care să mă mulțumesc cu mai puțin de atât”, a scris Andreea Raicu pe blogul ei.

Fosta prezentatoare TV nu mai este dispusă să facă compromisuri și spune că vrea o relație din dorință, și nu din nevoie sau gol interior.

“De ce spun asta? Pentru că mulți ani am rămas alături de bărbați nepotriviți, bărbați pe care i-am ales din nevoie sau gol, nu din dorință (atunci nu știam de această diferență importantă), ci din rănile sufletului meu și din multe frici pe care le simțeam. Și spun asta pentru că văd (fără să judec, din contra) multe femei care aleg să rămână în relatii nepotrivite din teama că nu vor gasi ceva mai bun”, a adăugat Andreea.

