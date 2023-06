Andrei Bănuță, despre rolul său în serialul „Groapa”. „Pe mine Denis mă învață să fiu un pic mai golan decât sunt”

GROAPA, serial care va fi difuzat în toamnă la PRO TV, a anunțat actorii. Din distribuție fac parte Monica Bîrlădeanu, Marius Manole, Daniel Nuță, Emilian Oprea, Maria Buză, Alex Conovaru, Andrei Bănuță și alții.

GROAPA este o adaptare după serialul turcesc Cukur și prezintă o imagine realistă și dură a vieții mafiei. Dincolo de răzbunările sângeroase, telespectatorii vor urmări relații strânse de familie, problemele și poveștile de dragoste ale unor personaje fascinante.



Despre rolul jucat în serialul „Groapa”, Andrei Bănuță a povestit într-un interviu exclusiv pentru PRO TV.

Cu ce sentiment ai intrat în acest proiect. Ce așteptări ai?

Așteptări nici măcar n-am îndrăznit să-mi setez, pentru că eu abia încep cu actoria. Eu am mai avut un rol, când aveam 4 ani. Am jucat într-o reclamă. Singurul lucru pe care l-am zis a fost „Wow!” Am luat 150 de lei atunci. Și de la 4 până la 24 de ani nu m-a căutat nimeni, deși mi-au spus că m-am descurcat foarte bine. Până când am primit un telefon de la Anghel Damian, care m-a invitat la casting. I-am spus că nu am școală și să nu-și creeze așteptări, ca să nu fie dezamăgit nici el, nici eu când plec de acolo. Credeam că șansele de a nu lua castingul erau mult mai mari. Cu toate acestea, cred că m-am concentrat atât de mult, mi-am dat interesul și mi-au acordat șansa asta și vreau să o reprezint cu cinste.

Cum e să joci alături de actori consacrați din România?



Joc alături de actori foarte mari, de oameni foarte iubiți de public. O să mă uit exact ce fac și o să am urechile ciulite, pentru că îmi doresc să închei proiectul acesta într-un mod în care să-i fac cinste. E o producție imensă, actori extraordinar de talentați, iubiți de oameni și pentru mine este un privilegiu că fac parte din distribuția asta atât de frumoasă.

Cum te pregătești pentru rolul tău. Ce te inspiră ?

Pur și simplu îmi imaginez cum aș fi funcționat eu în toate situațiile lui. Undeva la 60% rolul nu-mi seamănă, dar există o parte de 40 % cu care eu mă identific foarte mult. Avem părți din poveste de viață ușor asemănătoare, părți de temperament ușor asemănătoare. Pe mine Denis, personajul meu, mă învață să fiu mai tupeist, un pic mai mârlete și un pic mai golan decât sunt, lucruri de care am nevoie undeva. Nu este întâmplătoare asocierea asta cu personajul Denis. Eu o să încerc să-l învăț pe Denis să fie un pic mai deștept decât e. Am noroc de un personaj cu mult potențial, care o să crească frumos în foarte multe direcții. Nu știu dacă e băiat bun sau nu, dar o să află împreună, din toamnă, la PRO TV.