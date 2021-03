Angelina Jolie a angajat un asasin plătit să o omoare! În mod ironic, acesta i-a salvat viața

În plus, ea ar fi experimentat droguri și s-a tăiat pentru a se simți mai bine. Morton a adăugat: „Și acesta este un sentiment de eliberare, iar pentru majoritatea dintre noi este ciudat, dar pentru cineva ca Angelina, care se afla în această traumă psihologică, era o eliberare”.

Au existat și zvonuri despre căsătoria ei cu actorul Billy Bob Thornton, precum și despre relația ciudată cu fratele ei (se pare că au fost surprinși sărutându-se de mai multe ori).

Aceste acuzații au bântuit-o pe actriță în timp ce a dat o audiție pentru rolul Larei Croft în filmul de acțiune din 2001 Tomb Raider. Tatăl ei, actorul Jon Voight, l-a avertizat pe președintele de atunci al Paramount Pictures, Sherry Lansing, despre „bagajul” lui Jolie și, ca urmare, a fost supusă unui test de droguri.

„Uite, vreau acest rol, dar știu care este reputația mea și voi face orice vrei să demonstrez că sunt demnă”, i-a spus Jolie regizorului filmului, potrivit unui extras din The Hollywood Reporter. "Voi fi de încredere și voi apărea și voi lucra din greu. Nu-mi pasă dacă studioul vrea să mă testeze în fiecare zi."

Directorii Paramount erau, de asemenea, îngrijorați de starea fizică și mentală a lui Jolie, așa că au angajat și o echipă de profesioniști care să o ajute. Filmul a devenit un succes în box-office, câștigând 275 de milioane de dolari în întreaga lume în weekendul de deschidere. De asemenea, a ajutat la celebritatea lui Jolie, care în acel moment avea 24 de ani.

Dar, în ciuda succesului de peste noapte, Angelina încă se lupta cu un demon interior și se gândea să-și ia viața în cel mai șocant mod.

Într-un interviu cu Internet Movie Database (IMDb), actrița a dezvăluit că trecea printr-un moment „destul de sumbru” care a forțat-o să se gândească la sinucidere.

Cu toate acestea, în loc să-și ia viața, a avut o abordare la fel de drastică: a angajat un asasin.

„Va suna nebunesc, dar a fost o vreme când aveam să angajez pe cineva să mă omoare”, a recunoscut Jolie.

Actrița a considerat că a fi ucisă de altcineva ar fi fost mai ușor pentru familia ei.

"Odată cu sinuciderea vine toată vina oamenilor din jurul tău care cred că ar fi putut face ceva", a spus ea. ''

Deci, de ce Jolie este încă în viață astăzi?

Se pare că, atunci când s-a apropiat de asasin, acesta i-a acordat ceva timp suplimentar pentru a reflecta asupra deciziei sale înainte.

'' Persoana mi-a vorbit foarte frumos, m-a făcut să mă gândesc la asta o lună ", și-a amintit Jolie.„ Și după o lună s-au schimbat alte lucruri în viața mea și am supraviețuit din nou. "

În mod ironic, persoana pe care a angajat-o să o omoare, i-a salvat viața Angelinei.

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate, cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale doar pe voyo.ro

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA HOW TO TIKTOK:

FOTO: SHUTTERSTOCK/GETTY