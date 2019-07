Angelina Jolie apariție spectaculoasă la Comic-Con. Ce a anunțat actrița 

După multe speculații care au apărut în presă, Angelina Jolie a confimrat că se va alătura Universului Marvel.

După succesul pe care l-au avut cu Avengers: Endgame și Spider-Man: Far From Home, cei de la Disney pregătesc o nouă capodoperă marca Marvel: The Eternals.

Angelina Jolie a confirmat sâmbătă seara la convenția din San Diego că va juca în The Eternals, interpretând-o pe Thena. "Sunt foarte încântată să mă aflu aici. O să muncesc de 10 ori mai mult, deoarece știu ce presupune să faci parte din MCU și asta înseamnă să faci parte din familie." a declarat vedeta fanilor la Comic-Con.

Filmul se focusează pe îndrăgitele personaje din benzile desenate care, conform IMDb, sunt " o rasă de oameni nemuritori care au trăit pe Pământ și au schimbat istoria și civilizația." Alături de Angelina Jolie vor mai lua parte film șiKumail Nanjiani, Richard Madden, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh și Don Lee.

Pe lângă această colaborare, Angelina se pregătește și pentru Maleficent: Mistress of All Evil.

