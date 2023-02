Anghel Damian, detalii din relația cu Lia Bugnar: „Matur eram mai degrabă eu decât ea”

Anghel Damian este unul dintre cei mai cunoscuți regizori din România, acesta făcând o treabă excelentă în serialul CLANUL. El nu lucrează singur la scrierea scenariului, ci împreună cu Lia Bugnar, femeia care i-a fost mult timp iubită. Din păcate însă, cei doi au pus capăt poveștii de iubire, acum având strict o relație profesională.

Anghel Damian și Lia Bugnar au format un cuplu timp de 9 ani, iar în această perioadă au fost ținta presei tabloide. Cei doi au devenit personaje controversate din cauza diferenței de vârstă de 23 de ani dintre ei, însă niciodată nu au pus la suflet vorbele rele sau zvonurile din spațiul public.

La scurt timp după ce aceștia au anunțat că s-au despărțit, Anghel Damian și-a găsit fericirea în brațele altei femei: Theo Rose. Artista este mai mică decât regizor cu 6 ani și în mai multe interviuri a recunoscut că are multe de învățat de la el. Mai mult decât atât, noul cuplu urmează să aducă pe lume un copil, lucru care a stârnit din nou atenția presei.

În timp ce Lia Bugnar și Anghel Damian scriu scenariul serialului, Theo Rose o joacă pe Vera Maximilian, fiica lui Tătuțu. Astfel, cei trei se întâlnesc des pe platourile de filmare, acolo unde artista chiar primește indicații scenice de la iubitul ei și fosta lui parteneră de viață. Acest lucru nu o deranjează pe Theo, fiind conștientă că viața profesională și cea personală nu trebuie amestecate.

Recent, Anghel Damian a fost invitat în podcastul lui Gojira, acolo unde a oferit mai multe detalii atât despre viața sa profesională, cât și despre cea privată. Întrebat dacă maturitatea lui a apărut în relația cu Lia Bugnar, Anghel Damian a oferit un răspuns surprinzător. Se pare că el a început să fie un bărbat cu capul pe umeri imediat după divorțul părinților săi, iar în relația cu Lia, el era cel matur, în ciuda diferenței de vârstă:

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea.

Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei, divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira.

Acum, Anghel Damian formează o relație cu Theo Rose, alături de care va avea primul său copil. Cei doi au hotârât deja cum îl va chema pe micuț.

Sursă foto: Theo Rose/Instagram, Anghel Damian/Facebook, Arhivă ProTV

